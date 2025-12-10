आठवडी बाजारावरून भाजपा - शिवसेना शिंदे गट पुन्हा आमनेसामने
आठवडी बाजारावरून भाजपा-शिंदे गट आमनेसामने
कल्याण ग्रामीणमध्ये पुन्हा वातावरण तापले
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ ः भाजप-शिंदे गटातील वाद काही थांबण्याचे नाव नाव घेत नाही. पक्षप्रवेशांच्या नाराजी नाट्यानंतर आता ग्रामीण भागातील आठवडी बाजाराच्या मुद्द्यावरून शिंदे गट आणि भाजपचे इच्छुक उमेदवार आमनेसामने आले आहेत. त्यामुळे पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा महायुती मधील भाजपा आणि शिवसेनेत वाद निर्माण झाला आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत भाजप आणि शिंदे गटात एकमेकांचे पदाधिकारी, माजी नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांच्या पक्षप्रवेशावरून गेल्या काही दिवसांत जोरदार कुरघोडी रंगली होती. हा वाद राज्यभर चर्चेचा विषय ठरला. डोंबिवलीतील एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण एकाच व्यासपीठावर आले, तेव्हा हा वाद मिटल्याचे संकेत मिळाले होते. अशातच, आता पुन्हा पॅनल क्रमांक ३० मधील आठवडी बाजारामुळे दोन्ही पक्षांतील नाराजी चिघळली आहे. भाजपच्या माजी नगरसेविका रविना माळी यांनी शिंदे गटातील पदाधिकारी अर्जुन पाटील यांच्यावर आरोप करत कारवाईची मागणी केली आहे
भाजप कार्यालयासमोर आठवडी बाजार
रविना माळी म्हणाल्या, भाजप कार्यालयासमोर जबरदस्तीने आठवडी बाजार भरवला जात आहे. अर्जुन पाटील हे बाऊन्सर घेऊन दहशत माजवत आहेत. आठवडी बाजाराला आमचा विरोध नाही, पण तो दुसऱ्या ठिकाणी लावावा. या प्रकरणात आम्ही पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे यांना निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अर्जुन पाटील यांचे प्रत्युत्तर
या आरोपांना उत्तर देताना अर्जुन पाटील यांनी हा राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, माझ्याकडे सुरक्षा रक्षक गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून आहे. आम्ही कोणाच्या कार्यालयासमोर बाजार लावलाच नाही. नागरिकांच्या मागणीवर हा बाजार सुरू केला असून त्यातून माझा कोणताही फायदा नाही. भोपर टेकडीवरील कार्यक्रमास मोठी गर्दी जमल्याने विरोधकांची भंबेरी उडाली आहे. निवडणूक तोंडावर आली आहे म्हणूनच आरोपांची फेकाफेक सुरू आहे, असे प्रत्युत्तर त्यांनी दिले आहे.
