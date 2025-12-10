व्यसनाचा मार्ग धोक्याचा - डॉ. अर्चना पवार
व्यसनाचा मार्ग धोक्याचा ः डॉ. अर्चना पवार
रात्र शाळेतील विद्यार्थ्यांची तंबाखू सेवन न करण्याची शपथ
ठाणे शहर, ता. १० (बातमीदार) ः दिवसभर काम करून रात्रीच्या शाळेत शिक्षण घेणे ही नक्कीच कौतुकास्पद बाब आहे. कौटुंबिक परिस्थितीसारख्या करणांमुळे लहान वयात शिक्षण घेता आले नाही. त्यामुळे आता काम करून राहिलेले शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी घेत आहात, पण हे स्वप्न पूर्ण करत असताना तंबाखूसारख्या हानिकारक पदार्थांपासून दूर रहाणे महत्वाचे आहे. व्यसनाच्या आहारी जाण्याचा धोका याच वयात जास्त असतो. तुम्ही शिक्षणाची वाट धरली आहे. त्यामुळे व्यसनाच्या मार्गावर जाऊ नका, असे आवाहन विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे दंत शल्य चिकित्सक डॉ. अर्चना पवार यांनी केले. रात्र शाळेतील विद्यार्थ्यांकरिता घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रम आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या संयुक्त विद्यमाने गांधी नगर येथील नवजीवन प्राथमिक विद्या मंदिर येथील माजगाव रात्र शाळेत तंबाखूविरोधी जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आला. सुरुवातीलाच तंबाखूविरोधी माहितीपटाचे प्रात्यक्षिक दाखवून विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात आली. तरुणाईला तंबाखूच्या विळख्यातून दूर ठेवण्यासाठी जिल्हा आरोग्य विभाग प्रभावी मोहिम राबवत असून, त्याला ठाण्यात उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे. नवजीवन विद्यालय येथील माजगाव रात्र शाळा व मासूम सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्त्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी तंबाखूचे सेवन न करण्याची शपथ घेतली. पालक व शिक्षकांनीही तंबाखूमुक्त शाळा, तंबाखूमुक्त परिसर उपक्रम पुढे नेण्याचे आश्वासन दिले.
तंबाखूमुळे होणारे नुकसान
रात्र शाळेतील कार्यक्रमादरम्यान जिल्हा रुग्णालयाच्या दंत शल्य चिकित्सक डॉ. अर्चना पवार यांनी विद्यार्थी व पालकांशीही संवाद साधत तंबाखूमुळे होणारे दातांचे नुकसान, तोंडाच्या कॅन्सरची भीषण अवस्था आणि श्वसनासंबंधी आजारांची माहिती दिली. या उपक्रमात विद्यार्थ्यांना तंबाखूचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, व्यसनाचे घातक चक्र आणि तरुण वयात निसटता पायपोस कसा लागू शकतो, याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली.
जिल्हा रुग्णालयाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालय आणि वस्त्यांमध्ये तंबाखू विरोधी जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. बाल सुधार गृह आणि ठाणे मध्यवर्ती कारागृहामध्ये देखील या प्रकारच्या मोहिमा राबविल्या गेल्या आहेत. या उपक्रमांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
- डॉ. अर्चना पवार, दंत शैल्य चिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे
जिल्ह्यात घेण्यात आलेले तंबाखू विरोधी शिबिरे :
एप्रिल ते मार्च २०२४
८९ - शिबीर
७९८५ - लाभार्थी
एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५
४० - शिबीर
३९४० - लाभार्थी
कोट फोटो : डॉक्टर अर्चना पवार,
रात्री शाळेतील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.