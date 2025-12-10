अस्थापना व कार्मिक विभाग निवडणुकीच्या कामापासून अलिप्त
आस्थापना व कार्मिक विभाग निवडणुकीच्या कामापासून अलिप्त
इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० ः आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे पालिकेचा निवडणूक विभाग सज्ज झाला आहे. अशातच निवडणुका या निर्धारित वेळापत्रकानुसार होणार असल्याची शक्यता लक्षात घेत, पालिकेचा निवडणूक विभाग कामाला लागला आहे. त्यानुसार निवडणुकीच्या कामासाठी ठाणे पालिकेने स्वत:सह इतर पालिका प्रशासनाकडून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली आहे. असे असताना, ठाणे पालिकेच्या अस्थापना व कार्मिक विभागातील कर्मचारी यांना निवडणुकीच्या कामासाठी न घेण्याचे फर्मानच त्या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे इतर विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
ठाणे पालिका निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. ठाणे पालिकेच्या ३३ प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत कार्यक्रम नुकताच पार पडल्यानंतर प्रारूप मतदार यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यावर हरकती सूचना घेत, विरोधकांकडून आरोप-प्रत्यारोपदेखील करण्यात येत आहे. त्यात ठाणे पालिका प्रशासनाने मतदार यादीत ८३ हजार दुबार मतदार असल्याचे मान्य करीत, दुबार नावे असलेल्या मतदारांनी आपल्याला ज्या ठिकाणी मतदान करायचे आहे, त्या ठिकाणचा अर्ज भरून देण्याचे आवाहन केले आहे. यावरून ठाणे पालिका प्रशासनाकडून निवडणुकीच्या कामाच्या हालचालींना वेग आला असल्याचे दिसून येत आहे; मात्र निवडणुकीचे काम करण्यासाठी पालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून ठाणे पालिकेतील कर्मचाऱ्यांसह कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर आदी पालिका प्रशासनाकडूनदेखील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची यादी मागविण्यात येत असते. त्यानुसार आवश्यक कर्मचाऱ्यांची मागणी त्या-त्या पालिका प्रशासनाकडे करण्यात येत असते. तर मागणीनुसार कर्मचारीदेखील उपलब्ध करून देण्यात येत असतात.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निवडणूक विभागाला पत्र
ठाणे पालिकेच्या विविध आस्थापनांवर काम करणाऱ्या अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवडणुकीच्या कामासाठी सूचना काढण्यात आल्या आहेत. सूचना मिळाल्यानंतर अनेक कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी हजरदेखील झाले आहेत; मात्र पालिकेच्या अस्थापना व कार्मिक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने थेट पत्र काढत या विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामासाठी घेण्यात येऊ नये, असे सांगितले. त्यामुळे इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली असून निवडणुकीच्या कामात भेदभाव का, असा सवालदेखील काही कर्मचारी खासगीत बोलताना विचारत आहेत.
महापालिका निवडणुकीचे काम हे सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांना टीम वर्क म्हणून करावे लागणार आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार प्रत्येक विभागातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येत आहे.
- गजानन गोदापुरे, उपायुक्त
