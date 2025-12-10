पतसंस्था आर्थिक देवा देताना सामाजिक बांधिलकी जपते हे कौतुकास्पद
पतसंस्थेच्या आर्थिक सेवांसह सामाजिक बांधिलकीचे कौतुक
वसई, ता. १० (बातमीदार) : आर्थिक सेवांबरोबरच सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात पतसंस्थेचे कार्य (उदा. बिशप मेडिकल फंडातून गरजू आजारी व्यक्तींना वैद्यकीय मदत आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत) अत्यंत कौतुकास्पद असून ते सामाजिक बांधिलकी जपणारे आहे, असे गौरवोद्गार रे. फा. ज्यो आल्मेडा यांनी काढले.
वसई पश्चिम येथील निर्मळ येथे जीवन विकास नागरी सहकारी पतपेढीचा ३७वा वर्धापनदिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. फा. आल्मेडा यांनी ६६५ कोटींचा व्यवसाय असलेल्या आणि सात शाखा असलेल्या या पतसंस्थेचे लवकरच बँकेत रूपांतर होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. त्यांनी पतसंस्थेच्या व्यवस्थापन मंडळाला ‘ग्राहक हाच परमेश्वर’ मानून सभासदांचा विश्वास आणखी दृढ करण्यासाठी नवीन योजनांद्वारे उत्कृष्ट आर्थिक सेवा देण्याचे आवाहनही केले. पतपेढीचे अध्यक्ष नेल्सन दोडती यांनी कार्याचा आढावा घेतला, उपाध्यक्ष संज्याव रोझारियो यांनी आभार मानले. या वेळी पतसंस्थेचे व्यवस्थापन मंडळ, कर्मचारी, जीवन विकास मंडळाचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.