कंपनीच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यास तहसीलदारांची टाळाटाळ
वाडा, ता. १० (बातमीदार) : वाडा तालुक्यातील घोणसई मेट ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील एका खासगी कंपनीने शासनाचे नियम पायदळी तुडवत अनधिकृत वाढीव बांधकाम केले असून, त्यावर कारवाई करण्यास वाड्याचे तहसीलदार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप उपसरपंच विशाल पाटील यांनी केला आहे.
घोणसई मेट ग्रामपंचायतीने २३ महिन्यांपूर्वी या अनधिकृत बांधकामाची तक्रार केली होती. नगररचना विभागाने चौकशी करून हे बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे आणि नियमानुसार नसल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईच्या सूचना दिल्यानंतर तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांनी कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. समाधानकारक खुलासा न मिळाल्याने तहसीलदारांनी मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत हे अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याचे आदेश दिले. कंपनीने जमीन औद्योगिक बिनशेती न करणे, बांधकाम परवानगी न घेणे, मंजूर नकाशाप्रमाणे काम न करणे, आणि ग्रामपंचायतीचा ना हरकत दाखला न घेणे अशा अनेक नियमांचे उल्लंघन केले आहे. कंपनीने आवश्यक एफएसआय न सोडल्यामुळे, तसेच रुंद रस्ते, पार्किंग आणि अग्निशमन दलाच्या वाहनांसाठी जागा न ठेवल्यामुळे, दुर्दैवाने अपघात झाल्यास कामगारांच्या जीवितहानीची शक्यता व्यक्त होत आहे.
-------------
प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा
मंडळ अधिकाऱ्यांनी ५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्याची नोटीस देऊनही महसूल प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. यामुळे प्रशासन कंपनीला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप ग्रामपंचायतीने केला आहे.
-------------
कंपनीने कुठलीही परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम केले आहे. अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार केल्यावर कंपनीचे अनधिकृत बांधकाम निष्काषित करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे; मात्र एवढा प्रदीर्घ काळावधी लोटल्यानंतरही कारवाई केली जात नाही. महसूल प्रशासन टाळाटाळ करीत असेल, तर आम्हाला न्यायालयीन लढा द्यावा लागेल.
शैला जाबर, सरपंच, ग्रामपंचायत घोणसई मेट
-------------
अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी ५ डिसेंबर २०२५ रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती; मात्र माझी पालघर येथे निवडणुकीसंदर्भात बैठक असल्याने मला तिथे जाता आले नाही. कंपनीने नगररचना विभागाकडे अर्ज केला असल्याने त्यांना वेळ द्यावा लागेल.
भाऊसाहेब अंधारे, तहसीलदार, वाडा
