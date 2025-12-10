धारावीतील पालिकेचा आपला दवाखाना मृत्युशय्येवर
पालिकेचा ‘आपला दवाखाना’ मृत्यूशय्येवर
धारावी महाराणा प्रतापनगरमधील रुग्णांकडून नाराजी
धारावी, ता. १० (बातमीदार) ः मुंबई महानगरपालिकेने मोठा गाजावाजा करत मुंबईतील अनेक वस्त्यांमध्ये हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू केला. सुरुवातीला हे दवाखाने व्यवस्थित सुरू होते; मात्र यातील बरेच दवाखाने आता बंद पडू लागले आहेत. धारावीतील अनेक दवाखान्यांची अशीच अवस्था असून ते सुरू नसल्याने नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
धारावीतील ढोरवाडा विभागातील महाराणा प्रतापनगर येथील ‘आपला दवाखाना’ची दुरवस्था झाली आहे. हा दवाखाना कधी सुरू असतो हेही कळत नाही. अनेकदा रुग्ण या ठिकाणी येतात; मात्र दवाखाना बंद असल्याने निराश होऊन परत जातात. घराजवळच पालिकेचा मोफत दवाखाना सुरू झाल्याने स्थानिक रहिवासी समाधान व्यक्त करीत होते; पण काही महिन्यांनंतर हळूहळू दवाखाना सतत बंद असल्याचा अनुभव रहिवाशांना येऊ लागल्याने त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. धारावीच्या अनेक भागांतील आपला दवाखाना बंद असल्याने रहिवाशांना खासगी डॉक्टरकडून उपचार करून घ्यावे लागत आहेत.
धारावीतील आपला दवाखान्याच्या सद्यस्थितीकडे मी जातीने लक्ष घालतो. तसेच संबंधित आरोग्य अधिकारी यांना पाठपुरावा करण्यास सांगतो. दवाखाने सुरू असतात, तरीही मी पाठपुरावा घेतो.
- बाबासाहेब कवळे, मुख्य आरोग्य अधिकारी, ग/उत्तर पालिका विभाग
