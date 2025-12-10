मध्य रेल्वेचा पुन्हा बोजवारा;
अग्निरोधक यंत्रणेचा रेल्वेसेवेला फटका
बदलापूर-वांगणीदरम्यान रुळालगत धुराचा परिणाम
बदलापूर, ता. १० (बातमीदार) ः मध्य रेल्वेची लोकल सेवा बुधवारी (ता. १०) पुन्हा एकदा विस्कळित झाली. बदलापूर-वांगणीदरम्यान असलेल्या डम्पिंग ग्राउंडवर लागलेल्या आगीचा धूर थेट ट्रॅकपर्यंत पोहोचल्याने सकाळी ६ ते ७ वाजण्याच्या सुमारास लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधील स्वयंचलित अग्निरोधक यंत्रणा आपोआप सक्रिय झाली. परिणामी, या मार्गात धावणाऱ्या सर्व गाड्या अचानक थांबल्या. जवळजवळ तासभर चाललेल्या या प्रकारात मोटरमन आणि गार्ड यांना रुळांवर उतरून यंत्रणा रीसेट करण्याची वेळ आली. त्यानंतरच गाड्यांची वाहतूक पुन्हा सुरू झाली.
या तांत्रिक अडथळ्याचा सर्वाधिक फटका बदलापूर-कर्जत मार्गावरील प्रवाशांना बसला. सकाळच्या गर्दीच्या वेळी लोकल तासभर उशिराने धावत असल्याने मुंबईला कामानिमित्त निघालेल्या प्रवाशांचे हाल झाले. लेटमार्कचा फटका, अतिगर्दी आणि थांबून-थांबून सुटणाऱ्या लोकलमुळे प्रवासी संतप्त झाले होते. हा प्रकार पुन्हा घडू नये म्हणून रेल्वे प्रशासनाने रुळांच्या कडेला असलेला कचरा तातडीने हटवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तर प्रवाशांकडून तिसरी-चौथी मार्गिका लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी अधिक जोर धरत आहे.
