‘गारगाई’च्या निविदेला प्रशासकीय मंजुरी
पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाला गती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मुंबईकरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी गारगाई धरण प्रकल्पाला मुंबई महापालिकेने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता. ९) प्रशासकीय मंजुरी दिल्याने या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. त्यामुळे सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांतून उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ई-निविदेला हिरवा कंदील मिळाला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईकरांची पाण्याची चिंता मिटणार असून, गारगाई धरण पूर्ण झाल्यानंतर त्यातून दररोज सुमारे ४४० दशलक्ष लिटर पाणी मुंबईला मिळणार आहे.
मुंबईला दररोज मोडकसागर, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा, भातसा, तानसा, विहार व तुळशी या सात धरणांतून तब्बल ३,९५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. मुंबईच्या लोकसंख्येची पाण्याची वाढता मागणी लक्षात घेऊन गारगाई प्रकल्पाचे पालिका प्रशासनाने नियोजन केले आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या डॉ. एम. ए. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार पालिकेने गारगाई प्रकल्प प्राध्यान्याने विकसित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. गेली १२ वर्षे हा प्रकल्प रखडला आहे. या प्रकल्पासाठी अद्यापही विविध परवानग्या मिळालेल्या नाहीत. केंद्र सरकारच्या वन विभागाची अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले, मात्र निविदा प्रक्रियेला मंगळवारी मान्यता दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात
महापालिकेच्या जल अभियंता विभागाने या प्रकल्पासाठी काढलेल्या ई-निविदेला नुकतीच अंतिम प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर, निविदा प्रक्रिया आता पुढील टप्प्यात जाईल. यामध्ये कंत्राटदाराची निवड आणि लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.
पर्यावरण आणि भूसंपादनाचे आव्हान
गारगाई प्रकल्प सुरू करताना भूसंपादन आणि पर्यावरणीय मंजुरी यांसारखी काही आव्हाने प्रशासनासमोर आहेत, मात्र मुंबईकरांच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याची तयारी महानगरपालिकेने दर्शविली आहे. प्रस्तावित गारगाई धरणाची उंची ६९ मीटर, तर लांबी सुमारे ९७९ मीटर असणार असून, धरणाखालून २.२ मीटर व्यासाचा आणि सुमारे १.६ किलोमीटर लांबीचा पाण्याचा बोगदाही तयार करण्यात येणार आहे.
