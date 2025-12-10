आमदार महेंद्र दळवी यांच्या चरित्रहननाचा निषेध
आमदार महेंद्र दळवी यांच्या चरित्रहननाचा निषेध
शिंदे गटाचा पत्रकार परिषदेत अंबादास दानवे यांना इशारा
मुरूड, ता. १० (वार्ताहर) : नागपूर अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार महेंद्र दळवी यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर पसरवण्यात आलेल्या कथित फेक व्हिडिओप्रकरणी शिवसेना (शिंदे गट) आक्रमक झाली आहे. विधान परिषदचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी तो व्हिडिओ माध्यमांसमोर प्रदर्शित केल्याचा आरोप करत मुरूड तालुका शिवसेना शिंदे गटाने पत्रकार परिषदेत दानवे यांचा जोरदार निषेध नोंदवला. दानवे यांना त्यांच्या भाषेतच उत्तर दिले जाईल, असा इशारा जिल्हा युवा नेते विघ्नेश माळी यांनी दिला.
मुरूड येथील शिवसेना कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत माळी बोलत होते. यावेळी उपजिल्हा प्रमुख भरत बेलोसे, तालुका प्रमुख निलेश घाटवळ, शहर प्रमुख संदीप पाटील, बांधकाम कामगार सेना अध्यक्ष दिनेश मिणमिणे, तालुका संघटक यशवंत पाटील, ऋषिकांत डोंगरीकर, दिनेश वरणकर, श्रीकांत सुर्वे, मंदा ठाकूर, नगर परिषदेचे माजी नगरसेवक तसेच शिवसेना कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी माळी म्हणाले, की राज्याच्या उच्च पदावर राहिलेल्या जबाबदार नेत्याकडून अशी वर्तनशैली अपेक्षित नाही. फेक व्हिडिओच्या आधारे दळवी यांच्यावर आरोप करणे ही पदाची गरीमा घालवणारी कृती आहे. सध्याच्या एआय तंत्रज्ञानामुळे बनावट क्लिप्स तयार करून बदनामीचे प्रकार वाढत चालले असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवसैनिक या प्रकारचा घृणास्पद प्रचार कुठल्याही परिस्थितीत सहन करणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला. अधिवेशनात आमदार दळवी यांनी स्वतःवरचे आरोप फेटाळले असून, चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. दोषी ठरलो, तर आमदारकीचा राजीनामा देण्याचीही मी तयारी ठेवतो, असे दळवींनी जाहीर केले असल्याचे माळी यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्यामुळे विजय शेवटी सत्याचाच होणार, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
