स्वयंपाकाच्या सिलेंडरचा स्फोट
सिलिंडरच्या स्फोटात तीन जण होरपळले
एकाची प्रकृती चिंताजनक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० ः गोरेगावमधील शहीद भगतसिंगनगर येथील राजाराम चाळीमध्ये आज सकाळी आठच्या सुमारास स्वयंपाकाच्या सिलिंडरचा स्फोट झाला. या स्फोटात तीन जण होरपळले असून त्यापैकी एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे. या दुर्घटनेत मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी झाल्याची माहिती अग्निशमन दलाने दिली.
मालती देवी (वय २८), सरजन अली जावेद शेख (३७), गुल मोहम्मद अमिन शेख (३८) अशी जखमींची नावे आहेत. दोघांना बोरिवली येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून मालती देवी यांना सायन येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात दाखल केले आहे. गुल शेख यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे रुग्णालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. राजाराम चाळीमधील खोली क्रमांक १८०मध्ये सकाळी आठच्या सुमारास जेवणाची लगबग सुरू होती. स्वयंपाकाच्या सिलिंडरमधून वायूची गळती होऊ लागल्याचे घरातील व्यक्तींच्या लक्षात आले नाही आणि सिलिंडरचा स्फोट झाला. स्फोटाची तीव्रता एवढी मोठी होती की त्या घराची आणि शेजारच्या घराचीही भिंत कोसळली. दुर्घटना घडताच जवळच्या नागरिकांनी धाव घेतली. त्यांनी आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. नागरिकांनी अग्निशमन दलालाही पाचारण केले. दलाने ८.३० वाजण्याच्या सुमारास आग विझविली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.