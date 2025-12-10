अलिबाग कारागृहात जनजागृती कार्यक्रम
आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिनानिमित्त हक्कांची जाणीव
अलिबाग, ता. १० (वार्ताहर) ः आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिनानिमित्त अलिबाग जिल्हा कारागृहात बंद्यांसाठी विशेष जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड आणि अलिबाग जिल्हा कारागृह यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम बुधवारी (ता. १०) उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश कारागृहातील बंद्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांची जाणीव करून देणे आणि संरक्षणाची हमी मिळवून देणे हा होता.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मानसी म्हात्रे यांनी मानवी हक्क दिन साजरा करण्यामागील हेतू स्पष्ट केला. त्यांनी बंद्यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांबाबत, प्रतिष्ठेच्या हक्काबाबत, तसेच मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार योग्य पद्धतीने कुठे आणि कशी करावी याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. तक्रार प्रक्रियेदरम्यान घ्यावयाच्या खबरदारीचीही माहिती त्यांनी दिली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश तेजस्विनी निराळे यांनी मानवाधिकारांची व्याप्ती, कारागृहातील अडचणी आणि त्यावर मात करण्याचे मार्ग यावर प्रकाश टाकला. त्यांनी बंद्यांना समानतेचा हक्क, न्याय मिळवण्याचा अधिकार, तसेच कारागृह प्रशासनाशी संवाद साधताना कायदेशीर मर्यादा आणि हक्कांची स्पष्ट जाणीव ठेवण्याबाबत मार्गदर्शन केले. हा कार्यक्रम अपर पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षक (कारागृह व सुधारसेवा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे – वारके (भा.पो.से.) तसेच विशेष पोलिस महानिरीक्षक (कारागृह – दक्षिण विभाग) योगेश देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडला.
१७३ बंद्यांची उपस्थिती
या कार्यक्रमात एकूण १७३ बंदी उपस्थित होते. मानवी हक्कांबाबत अशी सखोल माहिती मिळाल्याने बंद्यांमध्ये जागृती निर्माण होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे कारागृह प्रशासनाचे म्हणणे आहे. बंद्यांच्या हितासाठी अशा उपक्रमांची सातत्याने गरज असल्याचा सूर उपस्थितांनी उमटवला.
