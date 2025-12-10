ठाण्यात खासगी रुग्णालयाची लिफ्ट कोसळली
ठाण्यात खासगी रुग्णालयाची लिफ्ट कोसळून चार जण जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : पाचपाखाडीत तळ अधिक सात मजली असलेल्या संस्कार टॉवरच्या पहिल्या मजल्यावर आधार रुग्णालय आहे. येथील रुग्णांसाठी वापरण्यात येणारी हायड्रॉलिक लिफ्टची चेन तुटून लिफ्ट पहिल्या मजल्यावरून तळमजल्यावर कोसळली. ही घटना बुधवारी (ता.१०) दुपारी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास घडली. या घटनेत, कल्याण येथील तन्मय बाळू पाटील (२०), त्यांची आई शुभांगी बाळू पाटील (४१) तसेच आजी ज्योतिका पाटील (६०) आणि वॉर्ड बॉय केनकेया बेजगम हे जखमी झाले आहे. त्यांना आधारमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.
आधारची लिफ्ट कोसळून चार जण जखमी झाल्याची माहिती मिळताच घटनास्थळी ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेच्या अधिकारी-कर्मचारी आणि नौपाडा पोलिसांनी धाव घेतली. या घटनेत जखमी झालेल्या ज्योतिका पाटील या रुग्णालयात आल्या होत्या. पहिल्या मजल्यावरून तळमजल्यावर येताना ती लिफ्ट कोसळली. यामध्ये आजीबाईंच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे, तर त्यांची सून शुभांगी पाटील आणि नातू तन्मय या दोघांच्या पायाला आणि कंबरेला दुखापत झाली आहे. तसेच वॉर्डबॉय केनकेया यांच्यासुद्धा पायाला आणि कंबरेला दुखापत झाली आहे, तर सदर तक्रार संबंधित विभागामध्ये करण्यात आली आहे. संबंधितांना कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेचे अधिकारी यासिन तडवी यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.