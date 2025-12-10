शेवटच्या दिवशी अपक्ष उमेदवारांची माघार

अंबरनाथ, ता. १० (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ संदर्भातील नामांकन अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख बुधवारी (ता. १०) संपली. शेवटच्या दिवशी प्रभाग क्रमांक ६ अ मधील अपक्ष उमेदवार रूपाली गेजगे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर अर्ज मागे घेतला. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित निवडणूक कार्यक्रम पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार राबविण्यात येणार असल्याची माहिती नगर परिषदेने दिली आहे.
ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४ डिसेंबरला जाहीर केलेल्या सुधारित निवडणूक कार्यक्रमात राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा, न्यायालयीन निर्णयांचा आणि २९ नोव्हेंबरच्या पत्रातील चार मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला होता. हा सुधारित कार्यक्रम नगराध्यक्ष पदाबरोबरच प्रभाग क्रमांक २-ब, ३-ब, ४-अ, ४-ब, ४-क, ६-अ, ६-ब, ७-अ आणि ८-ब या प्रभागांसाठी लागू करण्यात आला आहे. सुधारित कार्यक्रमानुसार, नामांकन अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत दुपारी ३ वाजेपर्यंत होती. आता गुरुवारी (ता. ११) निवडणुकीसाठी अंतिम उमेदवारांची यादी जाहीर होणार असून, निवडणूक चिन्हांचाही वाटप केला जाणार आहे.
अंबरनाथ नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक २ डिसेंबरवरून २० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्यानंतर उमेदवारांमध्ये काहीशी अनिश्चितता निर्माण झाली होती. प्रचाराचे नियोजन, कार्यकर्त्यांचे व्यवस्थापन आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्याच्या हालचाली अधिकच तीव्र झाल्या होत्या. मात्र, नामांकन मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने निवडणुकीचे चित्र अधिक स्पष्ट झाले आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी तब्बल आठ महिला उमेदवार, तर २९ प्रभागांतील ५९ वार्डांसाठी एकूण २५९ उमेदवार रिंगणात कायम असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
पुन्हा प्रचारयुद्ध
उद्याच्या चिन्हवाटपानंतर उमेदवार पुन्हा एकदा प्रचारयुद्धाला सज्ज होणार असून, घरोघरी भेटी, पदयात्रा, लहानमोठ्या सभा आणि बूथनिहाय संपर्क मोहिमा शहरात अधिक वेगाने सुरू होतील, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. निवडणूक वातावरणात पुन्हा एकदा उत्साह निर्माण झाला असून सर्वच उमेदवारांनी कंबर कसल्याचे चित्र आजपासून दिसत आहे.
