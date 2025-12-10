भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरण
भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरण
एकनाथ खडसे यांचा
दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला
विशेष न्यायालयाचा निर्णय; आरोप निश्चितीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील जमीन खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यासह कुटुंबीयांनी दोषमुक्तीसाठी केलेला अर्ज विशेष पीएमएलए न्यायालयाने नुकताच फेटाळून लावला. खासगी किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी सरकारी तिजोरीचे नुकसान करण्याचा हेतू असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने अर्ज फेटाळताना नोंदवले.
खडसे यांनी महसूलमंत्री म्हणून आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे निरीक्षण आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गंत स्थापित विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी ३ डिसेंबरला दिलेल्या आदेशात नोंदवले. त्या आदेशाची प्रत बुधवारी (ता. १०) उपलब्ध झाली आहे. प्रकरणाच्या या टप्प्यावर न्यायालयासमोरील पुरावे हे भारतीय दंड संहिता आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गंत तरतुदींनुसार आरोपींविरुद्ध आरोपनिश्चितीसाठी पुरेसे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच एकनाथ खडसे यांच्यासह पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांना १८ डिसेंबरला आरोप निश्चितीसाठी न्यायालयात हजर राहण्याचेही आदेश दिले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
महसूलमंत्री म्हणून खडसे यांना सार्वजनिक हिताचे रक्षण किंवा सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेण्याचे अधिकार होते. अशा अधिकारांचा वापर स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी करता येत नाही. सरकारची फसवणूक करून चुकीच्या पद्धतीने नफा मिळविण्याच्या हेतूने आर्थिक गैरव्यवहारात अर्जदार सहभागी होते, यात शंका नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
