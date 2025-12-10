कठडा कोसळला विरार
विरारमध्ये स्लॅबचा संरक्षण कठडा कोसळला
नालासोपारा, ता. १० (बातमीदार) ः विरार पश्चिम विराट नगर परिसरातील आदिनाथ बिल्डिंगच्या स्लॅबवरील संरक्षण कठडा कोसळला आहे. बुधवारी (ता. १०) रात्री ही दुर्घटना घडली. यात कोणीही जखमी नाही. घटना कळताच वसई-विरार महापालिकेच्या अग्निशमन दलाचे जवान पोहोचले. सुरक्षात्मक उपाययोजना म्हणून तेथील सर्व राहिवाशांना बाहेर काढून सुरक्षितस्थळी हलविण्यात येत असल्याची माहिती पालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी दिली. विरार पश्चिम विराट नगरमधील आदिनाथ सोसायटीमध्ये ही दुर्घटना घडली.
सहा महिन्यांपूर्वी पालिकेने ऑडिटची नोटीस या सोसायटीला दिली होती. ही ग्राउंडसह दोन माजल्यांची इमारत आहे. या इमारतीमध्ये ११ प्लॅट आणि नऊ दुकाने असून, ३० वर्षे जुनी इमारत आहे.
