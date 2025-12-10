दिबांच्या नावाबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक
नवी मुंबईतील पहिल्या उड्डाणापूर्वीच स्पष्ट होणार ः ठाकूर
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १० ः नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या विमान उड्डाणापूर्वी दिबासाहेबांचे नाव द्यावे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने बुधवारी (ता. १०) नागपूर येथे भेट घेतली. लोकनेते दि. बा. पाटील विमानतळ नामकरणाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण सकारात्मक असल्याचे आणि यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याला आश्वस्त केले आहे, असे सांगितले. मुख्यमंत्री लवकरच याची माहिती देणार असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. या वेळी त्यांच्यासमवेत लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे चिरंजीव अतुल पाटील, माजी खासदार डॉ. संजीव नाईक, आमदार किसन कथोरे, आमदार महेश बालदी, तसेच समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
प्रशांत ठाकूर यांनी शिष्टमंडळातर्फे सांगितले, की लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गुरुवारी (ता. २५) खुले होणार आहे. ते खुला होण्याच्या आधी राज्य सरकारने या विमानतळाला घोषित केलेले लोकनेते दि. बा. पाटील हे नामकरण किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषेतील दिबांच्या नावाचा नामविस्तार व्हावा. या दृष्टिकोनातून बुधवारी देवेंद्र फडणवीस यांची गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने भेट घेतली. विमानतळावर पहिले उड्डाण होण्याआधी या विमानतळाचे दिबासाहेबांच्या नावाने नामकरण झाले पाहिजे, यासाठी प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांमध्ये मागणी व अस्वस्थता आहे. ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीच्या आंदोलनांची घोषणा होत आहे. अशावेळी या विमानतळाला दिबासाहेबांचे नाव पहिले उड्डाण होण्यापूर्वी लागले पाहिजे, ही प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांची तळमळ आहे.
लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे विमानतळाला लावण्यासाठी झालेल्या अनेक मोर्चे, आंदोलन संघर्षात आम्हा सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याचे सांगून सगळ्यात जास्त तळमळ आमच्यामध्ये, प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांमध्ये असल्याचे प्रशांत ठाकूर यांनी नमूद केले. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांची आम्ही सर्वांनी भेट घेत उड्डाणापूर्वी दिबासाहेबांच्या नावाने विमानतळाचे नामकरण झाले पाहिजे, अशी पुनर्मागणी केली. नेमके त्याच्या आधी होईल का सांगता येणार नाही; मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वस्त केले आहे. त्यामुळे विमानतळाला दि. बा. पाटीलसाहेबांचे नाव लागणारच, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी प्रेस स्टेटमेंट द्यावे, अशी आमच्या शिष्टमंडळाने विनंती केली. त्यावर त्यांनी या संदर्भामध्ये लवकरच यथायोग्य प्रेस स्टेटमेंट देणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे लवकरच फडणवीस आपली प्रेस स्टेटमेंट देऊन प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांमधील संदिग्धता मिटवतील, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्ष ज्या वेळेला दिबासाहेबांच्या नावाचे नामकरण होईल, त्या वेळेला विजयी उत्सव आम्ही साजरा करू, असेही प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांना यासंदर्भात भेटणार का, या प्रश्नावर उत्तर देताना, आम्ही देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहोत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली जे काही प्रयत्न करायचे आहेत ते सर्व प्रयत्न करू, असेही प्रशांत ठाकूर यांनी शिष्टमंडळाच्या वतीने स्पष्ट केले.
