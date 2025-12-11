वनदाव्यांबाबत श्रमजीवी आक्रमक
वनदाव्यांबाबत श्रमजीवी आक्रमक
विरार, ता. ११ (बातमीदार) ः वसईमधील प्रलंबित वनदाव्यांसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. तसेच वनदाव्याची पूर्तता ३१ डिसेंबरपर्यंत करावी, अशी मागणी श्रमजीवी संघटनेने केली आहे.
वसई प्रांत कार्यालयात ५,०१६ दावे दाखल झाले होते. त्यातून पूर्ततेसाठी प्रांत कार्यालयातून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे २,८८२ दावे पाठवण्यात आले होते. त्यातून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १,५४० दावे मंजूर केले होते. तर ९६५ दावे नामंजूर करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ३७७ दावे प्रलंबित आहेत. आजही वसई येथे उपविभागीय कार्यालयात २,१३४ दावे आहेत. त्यापैकी १,९६३ दावे अमान्य करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत दाव्यांची पूर्तता करण्यात यावी, अन्यथा २६ जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आंदोलनाचा इशारा शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी शेखर घाडगे यांना पत्राद्वारे दिला आहे.
