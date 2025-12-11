राजिपच्या शाळा लवकरच पनवेल पालिकेकडे!
राजिपच्या शाळा लवकरच पनवेल पालिकेकडे!
इमारतींचे ४६.४० कोटींचे मूल्यांकन पूर्ण; शिक्षकांचा प्रश्न अद्याप अधांतरीत
पनवेल, ता. ११ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिका हद्दीत असलेल्या ५१ रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या हस्तांतरणाचा मार्ग अखेर मोकळा होत असून, शाळांच्या इमारतींचे मूल्यांकन पूर्ण झाल्याने महापालिकेकडे वर्गणीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. या शाळांमध्ये सुमारे १२ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याने पालक-विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे. त्यामुळे या शाळांना आता कॉर्पोरेट लूक मिळणार असून, मूलभूत आणि पायाभूत सुविधा महापालिकेकडून देण्यात येणार आहेत.
२०१६ मध्ये पनवेल महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर २९ गावे पालिकेत समाविष्ट झाली. मात्र या गावांतील जिल्हा परिषद शाळांची जबाबदारी कोणाकडे राहणार याबाबत सातत्याने गोंधळ निर्माण झाला. महसूल बंद झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून शाळांच्या दुरुस्ती, देखभालीकडे दुर्लक्ष झाले. दुसरीकडे नव्याने स्थापन झालेल्या महापालिकेकडे शाळा स्वीकारण्याबाबत तयारी नव्हती. या तिढ्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुविधा, दुरुस्तीचे काम, पायाभूत सोयीसुविधा आणि प्रशासकीय कामकाजामध्ये अडचणी निर्माण होत होत्या. या संपूर्ण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ग्रामविकास विभाग, जिल्हा परिषद आणि पालिका स्तरावर सतत पाठपुरावा केला. वारंवार बैठका, पत्रव्यवहार आणि प्रशासनिक चर्चा झाल्यानंतर शाळांच्या हस्तांतरणाचा निर्णय पुढे नेण्यात यश आले. जिल्हा परिषदेकडून शाळांच्या इमारतींचे मूल्य देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार ५१ पैकी ५० शाळांच्या इमारतींचे मूल्यांकन पूर्ण झाले असून, त्याची किंमत ४६ कोटी ४० लाख रुपये ठरली आहे. ही रक्कम महापालिकेला भरावी लागणार असून, त्यासाठी पालिकेला ठराव मंजूर करावा लागणार आहे. शाळांच्या इमारती व जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असली, तरी या शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांचे भविष्य मात्र अद्याप अधांतरीतच आहे. ५० वर्षांखालील शिक्षकांना पालिकेमध्ये सामावून घेण्यासाठी उर्वरित शिक्षकांचे समायोजन जिल्हा परिषदेत करण्याच्या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे
शाळांचा चेहरामोहरा बदलणार
महापालिकेच्या अखत्यारीत आल्यानंतर या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, वर्गखोल्यांचे आधुनिकीकरण, ई-लर्निंग, सुसज्ज खेळाच्या जागा अशा आधुनिक सुविधांचा समावेश करण्यात येणार आहे. समाविष्ट गावातील विद्यार्थ्यांना शहरातील शाळांप्रमाणेच शिक्षण आणि सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
पनवेल महापालिकेच्या हद्दीत असणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांच्या हस्तांतरणाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मूल्यांकन प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. येत्या वर्षभरात सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा व शिक्षण देण्याबाबत प्रशासन कटिबद्ध आहे.
-महेश कुमार मेघमाळे, अति. आयुक्त, पनवेल महापालिका
