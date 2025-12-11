कल्याण, डोंबिवलीकरांचे मेगाहाल
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ११ : कल्याण, डोंबिवली परिसरातील नागरिकांना पुढील काही दिवस वाहतूक कोंडी आणि पाणीपुरवठ्यातील अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे. डोंबिवली पूर्वेतील कोळेगाव भागात मुख्य जलवाहिनी बदलण्याचे काम सुरू असल्याने ठाणे पोलिस आणि पाणीपुरवठा विभागाने तात्पुरत्या बदलांची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार १२ डिसेंबरच्या रात्रीपासून २१ डिसेंबरपर्यंत वाहतूक बदल राहणार आहे.
१२ व्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत कोळेगाव परिसरात मोठ्या व्यासाची मुख्य जलवाहिनी बदलण्याचे काम सुरू आहे. हे काम रस्त्यालगत सुरू असल्याने कोळेगाव चौक, प्रीमियर मैदान, कल्याण-शिळ रोड या मार्गावरील वाहतूक प्रभावित होणार आहे. ठाणे पोलिसांच्या आदेशानुसार, उद्या (ता. १२) मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून ते २१ डिसेंबर पहाटे १ वाजेपर्यंत वाहतूक बदल लागू राहतील.
१. कोळेगाव चौक, प्रीमियर मैदान दिशेने जाणारी वाहने
बंद मार्ग : कोळेगाव चौकातून प्रीमियर मैदान, कल्याण टोल गेट या दिशेने कोणत्याही प्रकारची वाहने जाऊ शकणार नाहीत. ही वाहने बदलापूर पाइपलाइनमार्गे, रोहाणे, काटई, बदलापूर चौक या मार्गाचा वापर करून पुढील प्रवास करू शकतील.
२. कोळेगावातील डिव्हिजन ऑफिससमोरून कोळेगाव चौकाकडे येणाऱ्या वाहनांना
या रस्त्यावरून कोळेगाव चौकाकडे प्रवेश पूर्ण बंद राहणार आहे. ही वाहने प्रीमियर मैदानाजवळून पर्यायी कल्याण-शिळ रोडमार्गे पुढील स्थळी जाऊ शकतील.
डोंबिवलीत पाणीकपात
जलवाहिनी बदलण्याच्या कामामुळे डोंबिवलीत पाणीपुरवठा प्रभावित होणार आहे. गुरुवारी (ता. ११) सकाळी ९ ते मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत डोंबिवली पूर्व आणि पश्चिम या दोन्ही भागांतील अनेक परिसरात वितरण बंद ठेवण्यात आले आहे. काम पूर्ण होताच पुरवठा सुरळीत करण्यात येणार आहे, मात्र पाण्याचा दाब सुरळीत होण्यास वेळ लागणार असल्याने काही भागात पाणी कमी दाबाने येणार आहे.
