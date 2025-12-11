शैक्षणिक सहलींसह लग्नसमारंभासाठी एसटी सुसाट
शैक्षणिक सहलींसह लग्न समारंभासाठी एसटी सुसाट
नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ९४ बसचा ३६ हजार ५७७ किमी प्रवास
पेण, ता. ११ (वार्ताहर) : नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये राज्यभरात शैक्षणिक सहली आणि लग्न समारंभांचा हंगाम सुरू झाल्यानंतर रायगड जिल्ह्यात एसटीच्या प्रासंगिक करारांना मोठी मागणी निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सहली, पर्यटनस्थळांना भेटी, धार्मिक प्रवास तसेच लग्न समारंभांसाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर लालपरीला पसंती दाखवली असून, रायगड विभागातील ९४ बसने तब्बल ३६ हजार ५७७ किलोमीटरचा प्रवास करीत प्रासंगिक करारातून उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील आठ आगारांमधून नोव्हेंबरमध्ये एकूण ९४ गाड्या प्रासंगिक करारांतर्गत बुक झाल्या. यामध्ये सवलतीच्या ५४ व विनासवलतीच्या ४० बसचा समावेश आहे. सवलतींद्वारे २५,२८९ किमी, तर विनासवलतींद्वारे ११,२८८ किमी असा एकूण ३६, ५७७ किमी प्रवास पूर्ण करण्यात आला. शालेय सहलींसाठी विद्यार्थ्यांनी शिवकालीन गडकिल्ले, कोकण किनारपट्टीवरील पर्यटनस्थळे, विविध धार्मिक स्थळे तसेच राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत होणाऱ्या लग्न समारंभांसाठी एसटी बसला प्राधान्य दिले. एसटीची सुरक्षित, पारदर्शक आणि परवडणारी सेवा ही नागरिकांमध्ये आजही विश्वासार्ह मानली जाते. त्यामुळे सहलींच्या आणि विवाह सोहळ्यांच्या हंगामात लालपरीच्या सेवेला नागरिकांचा नेहमीच भरभरून प्रतिसाद मिळतो. यावर्षीदेखील प्रासंगिक कराराच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील एसटी बसने समाधानकारक कामगिरी केली असल्याचे विभाग नियंत्रक डॉ. सुहास चौरे यांनी सांगितले.
अधिक सक्षम सेवा देणार
खासगी वाहनांच्या तुलनेत एसटी ही अधिक सुरक्षित, नियोजनबद्ध आणि अनुभवी चालक व कर्मचाऱ्यांमुळे विश्वासार्ह सेवा देणारी व्यवस्था आहे. त्यामुळे नागरिकांनी विशेषत: शैक्षणिक सहली, मंडळींचे प्रवास, तसेच लग्न समारंभांसाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एसटीचा प्रासंगिक करार अधिक प्रमाणात करावा, असे आवाहन विभाग नियंत्रक डॉ. सुहास चौरे यांनी केले आहे. रायगडची लालपरी यंदाही सुसाट धावत राहिली असून, आगामी काळातही ही सेवा अधिक सक्षम आणि सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले.
