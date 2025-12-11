कर्जतमध्ये ‘स्वर्गात आकाशगंगा’ गीताचे अनावरण
कर्जत, ता. ११ (बातमीदार) : कर्जत येथील अभिनव ज्ञान मंदिर प्रशालेत ‘क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ या आगामी चित्रपटातील ‘स्वर्गात आकाशगंगा’ या गीताचे अनावरण करण्यात आले. दिग्दर्शक हेमंत ढोमे यांचे शाळेशी असलेले जिव्हाळ्याचे नाते लक्षात घेऊन हा खास कार्यक्रम शाळेच्या पटांगणात आयोजित करण्यात आला होता. येत्या १ जानेवारीला प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटातील दुसरे गीत अनोख्या पद्धतीने सादर करण्यात आले.
क्षिती जोग, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, हरीश दुधाडे, कादंबरी कदम, गायक रोहित राऊत, जुईली जोगळेकर यांसह चित्रपटातील अनेक कलाकार उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांसमोर गीत सादर करताना कलाकारांनी उत्साहात सहभाग घेतला.
दिग्दर्शक ढोमे यांनी आपल्या शालेय आठवणी सांगत हे अनावरण म्हणजे विशेष भावनिक क्षण असल्याचे सांगितले. हर्ष-विजय यांनी नव्याने संगीतबद्ध केलेले हे गीत विद्यार्थ्यांसाठी आणि उपस्थितांसाठी आनंददायी ठरले. कर्जतमध्ये हा सोहळा एक संस्मरणीय सांस्कृतिक अनुभव बनला.
