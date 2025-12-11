व्यावसायिक वापरास मैदाने दिल्यास मुलांना आयुक्तांच्या दालनात खेळवू
कल्याणमधील यशवंतराव क्रीडा संकुलाची मेळ्यामुळे दुर्दशा
शिंदे गटाचा आयुक्तांना आंदोलनाचा इशारा
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर) : व्यावसायिक मेळ्यासाठी कल्याण पश्चिमेतील यशवंतराव क्रीडा संकुल मैदान महिनाभर पालिकेकडून भाड्याने देण्यात आले होते, मात्र मेळा आयोजकांनी मैदानाची दुरवस्था केली असून, या ठिकाणी कचरा, बांबू, दारूच्या बाटल्यांचा ढीग पडला आहे. यामुळे या मैदानात येणाऱ्या खेळाडूंना याचा त्रास होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मैदान पुन्हा व्यावसायिक वापरास दिल्यास खेळाडूंना आयुक्तांच्या दालनात खेळवण्याचा इशारा शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक गणेश जाधव यांनी आयुक्तांना पत्राद्वारे दिला आहे.
कल्याण पश्चिमेतील प्रभाग क्र. १० रामबाग सिंडीकेट भागातील यशवंतराव क्रीडा संकुल हे मैदान मुलांना खेळण्यासाठी, योगा करण्यासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे, मात्र या मैदानात व्यावसायिक पाळणे, झोपाळे, व्हिडिओ गेम यासारखे खेळ लावण्यात येत असतात. याबाबत गणेश जाधव यांनी उद्यान विभागाच्या उपायुक्तांना तक्रार देण्यात आली होती. या मैदानात दररोज फुटबॉल, क्रिकेट, योगा, महिलांच्या कवायती यासारखे क्रीडा प्रकार घेण्यात येत असतात, पण गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून येथे व्यावसायिक पाळणे, व्हिडिओ गेम खेळणे आदी प्रकार होत आहेत.
हे मैदान सर्व इमारतींच्या मध्यभागी असून, बाजूला नूतन विद्यालय व ल्यूईस विद्यालय आहे. या खेळांमुळे कर्कश आवाज होत असतो, मोठ्या प्रमाणात डीजे लावले जातात. त्यामुळे परिसरातील नागरीकांना या आवाजाचा नाहक त्रास होत आहे. तर, या व्यावसायिक मेळ्यामुळे या संपूर्ण भागात ट्रॅफिकची समस्या उद्भवत असते. या व्यावसायिक मेळ्यात जेवण, नाश्ता, मांसाहार पदार्थ हे सर्व उघड्यावर ठेऊन विकले जाते. यापासून नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे.
सध्या विद्यार्थ्यांचे हिवाळी स्पोर्टस सुरू असून, नोव्हेंबर, डिसेंबर व जानेवारी या महिन्यात क्रीडा स्पर्धा होत असतात, परंतु मेळ्यानंतर मैदानाची दुरवस्था झाली असून, या ठिकाणी कचरा, बांबू, दारूच्या बाटल्यांचा ढीग पडला आहे. यामुळे खेळाडू सरावापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुलांना खेळण्यासाठी व नागरिकांना वापरासाठी हे मैदान मिळत नसेल, तर आयुक्तांच्या दालनात खेळाडूंना खेळवण्याचा इशारा गणेश जाधव यांनी दिला आहे.
