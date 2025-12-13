कल्याणमध्ये राष्ट्रवादीच्या वतीने निबंध व चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन
कल्याण, ता. १३ (वार्ताहर) : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त कल्याणमधील सापाड येथील पार्वतीबाई पुंडलिक पाटील संचालित माध्यमिक विद्यालयात निबंध आणि चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्याध्यक्ष रुपेश थळे आणि वॉर्डाध्यक्ष प्रेमनाथ मढवी यांनी या स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेला विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. परीक्षकांनी निवडलेल्या पहिल्या तीन विजेत्यांना पारितोषिके प्रदान करण्यात आली. या वेळी जिल्हाध्यक्ष वंडार पाटील, युवक अध्यक्ष निखिल कदम, विधानसभा अध्यक्ष स्वप्नील रोकडे, प्रवक्ते ओम सावंत, मुख्याध्यापक पानसरे आणि शाळेतील अन्य शिक्षकवृंद, मयूर सलपे, भानुदास घुगे, रवींद्र बिडलान, दिनेश मढवी, दयानंद पाटील, प्रेमनाथ मढवी आदी उपस्थित होते.
