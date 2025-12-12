रायगड मिनिडोर चालक प्रलंबित मागण्यांबाबत आक्रमक
मिनिडोर चालक आक्रमक
मागण्यांबाबत रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
अलिबाग, ता. १२ (वार्ताहर) ः रायगड जिल्ह्यातील मिनिडोर आणि विक्रम चालक-मालक संघटनेतर्फे विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शुक्रवारी (ता. १२) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मागण्यांबाबत त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.
मिनिडोरची वयोमर्यादा संपुष्टात आल्यावर शासन निर्णयानुसार वाहने स्क्रॅप करावी लागतात, परंतु ६+१ बदली वाहन उपलब्ध नाही. त्यामुळे सध्या असलेली वाहने स्क्रॅप केल्यावर परवाना रद्द होऊन व्यवसायदेखील बंद होऊन आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रात वाहनांना पाच वर्षे वयोमर्यादा वाढवावी. तसेच इको टॅक्सी वाहन पासिंग करते वेळी व्हेइकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस सक्ती करण्यात आली आहे. या उपकरणांची किंमत रुपये १२ ते १३ हजार इतकी आहे. वाहनधारकांनी गेल्याच वर्षी नवीन डिव्हाइसकरिता किमान १० ते १२ हजार खर्च केल्यावर त्यांची वाहने पासिंग करण्यात आली, मात्र आता गेल्याच वर्षी खर्च करून बसविलेली डिव्हाइस यावर्षी वाहन पासिंगसाठी ग्राह्य धरली जात नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व वाहनधारकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. तरी ते रद्द व्हावेत, यांसह इतर मागण्यांचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांना देण्यात आले. रायगड जिल्हा विक्रम, मिनिडोर चालक-मालक संघटनेचे अध्यक्ष विजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी मोठ्या संख्येने मिनिडोर चालक व मालक मोर्चात सहभागी झाले होते.
