प्रदूषणाविरोधातील तक्रारीमुळे मारहाण
शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यासह १० जणांवर गुन्हा
तारापूर, ता. १३ (बातमीदार)ः सरावली ग्रामपंचायत हद्दीतील कारखान्यातून रासायनिक घनकचऱ्याची बेकायदा विल्हेवाट लावला जात असल्याचा आरोप करणाऱ्या पर्यावरण कार्यकर्त्याला बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. या प्रकरणाात १० जणांवर बोईसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्राजवळील सरावली ग्रामपंचायत हद्दीतीत गो ग्रीन इकोटेक सोल्युशन प्रा. ली. कंपनीकडन रासायनिक घनकचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. या कारखान्याच्या बांधकामासाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतली नसल्याचे तसेच कारखान्यात केंद्र व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार पर्यावरण कार्यकर्ते जीतम घरत यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केली होती. तक्रारींच्या अनुषंगाने गुरुवारी दुपारी तारापूर येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्र अधिकारी प्रमोद लोणे, तक्रारदार जीतम घरत यांना सोबत घेऊन पंचनामा करण्यासाठी गेले होते.
त्या वेळी कारखान्याचे संचालक राजेश पाटील, शिंदे गटाचे माजी बोईसर शहरप्रमुख मुकेश पाटील यांनी जीतम घरत, सुरज पाटील यांना लोखंडी रॉडच्या सहाय्याने बेदम मारहाण केली. त्यांच्यावर बोईसर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, तर राजेश पाटील, मुकेश पाटील, मुस्तफा उर्फ मुसा, तुफान, संतोष धोडी आणि इतर अशा एकूण १० जणांवर बोईसर पोलिस ठाण्यात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल आहे.
विधिमंडळात दखल
नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार विनोद निकोले यांनी गो ग्रीन इको टेक सोल्युशन कारखान्याविरोधात लक्षवेधी सूचना सादर करून कारवाईसाठी पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
