थोडक्यात बातम्या
झोपडीला किरकोळ आग
ठाणे, ता. १३ : ढोकाळी रोड या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्यात आलेल्या जनाबाई सांगळे यांच्या झोपडीत भारत गॅस सिलिंडरचा नोझल लिकेज होऊन किरकोळ आग लागली. हा प्रकार शुक्रवारी दुपारी १.१५ वाजण्याच्या सुमारास समोर आला. या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नसून बाळकुम अग्निशमन दलाच्या जवानांनी वेळीच धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळविले. या वेळी एक फायर वाहन पाचारण करण्यात आले होते, असे आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
रस्त्यावर तेल सांडून वाहतुकीस अडथळा
ठाणे : माजिवाडा, पोखरण रोड नंबर २ या ठिकाणी ओसवाल पार्कसमोरील रस्त्यावर तेल सांडल्याने वाहतुकीस अडथळा होत होता. याबाबत तेजस कदम नामक दक्ष नागरिकाने माहिती दिल्यानंतर ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेच्या कर्मचाऱ्यांनी धाव घेत, त्या तेलावर माती पसरवून तो रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा करून दिला. हा प्रकार शुक्रवारी (ता. १२) सायंकाळी ४.४५ वाजण्याच्या सुमारास समोर आला होता, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
कचऱ्याला आग
ठाणे : माजिवाडा या ठिकाणी लोढा आयरिस बिल्डिंग बाजूला शुक्रवारी (ता. १२) रात्री ९.३० ते ९.४५ वाजण्याच्या सुमारास अचानक कचऱ्याला आग लागल्याचा प्रकार समोर आला. तातडीने ठाणे महापालिका अग्निशमन दलाच्या जवानांनी धाव घेत, त्या आगीवर अर्ध्या तासात नियंत्रण मिळविले. या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही.
स्थानकावरून मोबाईल लांबवला
ठाणे : अंबरनाथ येथील लक्ष्मण चौधरी यांचा हे नेहमीप्रमाणे कामावरून घरी जात होते. ठाणे रेल्वे स्थानकावरील फलाट क्रमांक दोनवर डोंबिवली लोकलमध्ये चढताना, त्यांचा ६० हजारांचा मोबाईल फोन पॅन्ट खिशातून अनोळखी चोरट्याने लांबवला. ही घटना गुरुवारी (ता. ११) सायंकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
