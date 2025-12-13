पाणलोट जनजागृतीसाठी विविध स्पर्धा
पाणलोट जनजागृतीसाठी विविध स्पर्धा
कासा (बातमीदार)ः प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत पाणलोट विकास घटक कार्यक्रमांतर्गत वॉटरशेड महोत्सव डहाणू तालुक्यातील ग्रामपंचायत शेणसरीअंतर्गत महसूल गाव गांगोडी येथे झाला. मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने हा उपक्रम करण्यात आला. महोत्सवाच्या निमित्ताने पाणलोट जनजागृतीसाठी शालेय विद्यार्थ्यांची प्रभातफेरी काढण्यात आली. तसेच निबंध, चित्रकला, वक्तृत्व स्पर्धेतील विद्यार्थ्यांना बक्षिसांचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमात काँक्रीट बंधाऱ्याचे भूमिपूजन करण्यात आले. या वेळी शेतकऱ्यांच्या सहभागातून वनराई बंधारा उभारणी, वृक्षलागवड, तसेच पाणलोट व्यवस्थापनावर आधारित तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन करण्यात आले. शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभांतर्गत कृषी अवजारे वाटप करण्यात आली. याशिवाय महिला बचत गटांनी सुरू केलेल्या अळंबी उत्पादन उपक्रमाची पाहणी करण्यात आली.
