अंजूर फाटा रस्ता रुंदीकरण मार्किंगला विरोध
भिवंडी, ता. १३ (वार्ताहर) : शहरातील विविध प्रमुख रस्त्यांवर रस्ता रुंदीकरणाचे काम सध्या सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात १७ नोव्हेंबरपासून अंजूर फाटा ते कल्याण नाका दरम्यान दोन्ही मार्गिकांवरील ३६ मीटर रुंदीकरणाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात कल्याण नाका ते टेमघर या मार्गावर रस्ता रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. मात्र, या प्रस्तावित रस्ता रुंदीकरणाला सुरुवातीपासूनच स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे.
रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित होणाऱ्या मालमत्तांबाबत स्पष्टता नसल्याने आणि पुनर्वसनासंबंधी ठोस निर्णय न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिक, व्यावसायिक गाळेधारक आणि मालमत्ताधारकांनी यापूर्वी विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून विरोध नोंदविला आहे. असे असतानाही महापालिका प्रशासनाने या मार्गावरील मालमत्तांची मोजणी करून मार्किंग करण्याचे काम सुरू केले आहे.
महापालिकेचे कर्मचारी गुरुवारी पोलिस बंदोबस्तात राजनोली बायपास येथून कल्याण नाक्याच्या दिशेने रस्त्यालगतच्या मालमत्तांची मोजणी व मार्किंग करत होते. यावेळी कल्याण नाका परिसरातील स्थानिक मालमत्ताधारक, व्यावसायिक गाळेधारक; तसेच निवासी नागरिक टेमघर परिसरात एकत्र जमले आणि जोरदार घोषणाबाजी करत या कामाला तीव्र विरोध केला. संतप्त नागरिकांनी मार्किंगचे काम तत्काळ थांबवण्याची मागणी केली.
पोलिस बंदोबस्त
नागरिकांच्या तीव्र विरोधामुळे काही काळ परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर परिस्थिती आटोक्यात आणण्यात आली. रस्ता रुंदीकरणासाठी मोजणी व मार्किंगचे काम पोलिस बंदोबस्तात सोमवारपासून पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती शहर विकास अधिकारी समीर जावरे यांनी दिली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे नागरिक आणि महापालिका यांच्यातील तणाव पुढील काळातही कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
