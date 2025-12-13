प्रतीक्षा नगरमधील म्हाडाच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करा : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
म्हाडाच्या धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करा : एकनाथ शिंदे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : शीव प्रतीक्षानगर येथे म्हाडाच्या ५६ संक्रमण शिबिराच्या इमारती आहेत. त्यापैकी चार इमारती धोकादायक असल्याचे म्हाडाने नुकतेच जाहीर केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने येथील सर्व संक्रमण इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, तसेच सर्व इमारतींचा एकत्रित (क्लस्टर) पुनर्विकास करण्याबाबतही विचार करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हाडाला दिले आहेत.
मुंबई शहरातील अतिधोकादायक झालेल्या उपकर प्राप्त (सेस) इमारती रिकाम्या केल्यानंतर येथील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित केले जाते. त्यानुसार प्रतीक्षानगर येथे म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या चार मजली ५६ इमारती आहेत. त्यापैकी जुन्या झालेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले असून त्यापैकी इमारत क्रमांक टी-३६, टी-३७, टी-५३, टी-५४ धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या इमारती रिकाम्या करण्याची नोटीस म्हाडाने रहिवाशांना दिली आहे. दरम्यान, या इमारतींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, एकत्रित पुनर्विकास करावा, यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नुकतीच रहिवाशांची बैठक झाली. त्यामध्ये सर्व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे आणि एकत्रित पुनर्विकासासाठी विचार करावा, असे निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांना दिले असल्याची माहिती माजी नगरसेवक रामदास कांबळे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.