पानपट्टीवर गुटखाविक्री बंद
भिवंडी, ता. १३ (वार्ताहर) : हिवाळी अधिवेशनात भिवंडीतील गुटखा तस्करीचा मुद्दा उपस्थित करत त्यावर कठोर कारवाईची मागणी आमदार रईस शेख यांनी केली आहे. त्यानंतर पोलिस कारवाईच्या भीतीने शहरातील अनेक पानपट्टींवर गुटखाविक्री थंडावली आहे. याच कारवाईचा फायदा घेत काळाबाजारातील गुटखाविक्री तेजीत आली आहे. सामान्य गुटखाप्रेमींनीही ओमपुडीकडे मोर्चा वळवला आहे.
भिवंडीत सर्रास गुटखाविक्रीबाबत ‘सकाळ’च्या ७ डिसेंबरच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर ९ डिसेंबरला विधानसभा हिवाळी अधिवेशनात आमदार रईस शेख यांनी भिवंडी हे गुटखा तस्करीचे हब बनल्याचा आरोप करत कठोर कारवाईची मागणी केली. या मागणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना कारवाईचे निर्देश दिले. या पार्श्वभूमीवर पोलिस कारवाई होईल, या भीतीने अनेक पानपट्टीचालकांनी दुकानांवर उघडपणे लटकवलेल्या गुटख्याच्या माळा काढून घेतल्या आहेत. काही ठिकाणी पानपट्ट्या बंद ठेवल्या असून, विक्रेत्यांनी गुटखा लपवून ठेवला आहे.
गुटखाविक्रीवर नियंत्रण येताच काळाबाजारातील दरात मोठी वाढ झाली आहे. पूर्वी विमल, मिरज, दिलबाग या गुटख्याच्या चार पुड्या दहा रुपयांना मिळत होत्या; मात्र आता दहा रुपयांना एकच पुडी विकली जात असल्याचे चित्र आहे. काही पानपट्टीचालक लपूनछपून चढ्या दराने गुटखा विकत असल्याचेही दिसून येत आहे.
ओमपुडीचा आधार
गुटख्याच्या वाढलेल्या दरामुळे गरीब व मध्यमवर्गीय मजूर वर्गासाठी तो सहज उपलब्ध राहिलेला नाही. परिणामी अनेकांनी आपली तल्लफ भागविण्यासाठी पुन्हा ओमपुडीचा आधार घेतला असून, पानपट्टीवर ओमपुडीची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.