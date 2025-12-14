शेतीला इंधन दरवाढीचा फटका
शेतीला इंधन दरवाढीचा फटका
रब्बी हंगामातील खर्च २५ टक्क्यांनी वाढला
विक्रमगड, ता. १४ (बातमीदार) : गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या इंधन दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या रब्बी हंगामातील शेतीच्या कामाचा खर्च थेट वाढला आहे. ट्रॅक्टरने मशागत (नांगरणी, वखरणी, रोटावेटर, जमीन सपाटीकरण) करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा खर्च अतिरिक्त २५ टक्क्यांनी वाढला असून, यामुळे रब्बी हंगामातील शेतीचे नियोजन कोलमडले आहे.
गेल्या दोन वर्षांत डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. ट्रॅक्टर मालकांनी नाइलाजाने मशागतीच्या दरात वाढ केली आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी ट्रॅक्टरने नांगरट करण्यासाठी प्रतितास ६०० रुपये मोजावे लागत होते. यंदा हाच दर वाढून प्रतितास ८०० ते हजार रुपये झाला आहे. खते, बियाणे आणि कीटकनाशके यांच्या दरातही गेल्या काही वर्षांत तिप्पट वाढ झाली आहे. या सर्व वाढीमुळे रब्बी हंगामातील भाजीपाला, वाल, हरभरा, मूग, तूर आणि सूर्यफुल लागवडीचा एकूण खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.
विक्रमगड तालुक्यात रब्बी हंगामात भाजीपाला आणि कडधान्ये मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. वाढलेल्या मशागतीच्या दरामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. विक्रमगड येथील शेतकरी मुकेश हरड यांनी प्रतिक्रिया दिली की, गेल्या काही वर्षांपासून रब्बी हंगामातील मशागतीचा खर्च खूपच जास्त झाला आहे. निसर्गाने साथ दिली नाही, तर उत्पादन खर्च निघणेही कठीण होते. त्यामुळे शेती करायची की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि नापिकीने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना यावर्षी शेतमालाचे भाव चांगले मिळाले असले तरी उत्पन्नात घट झाल्याने त्याचा म्हणावा तसा फायदा झाला नाही. त्यातच आता मशागतीचे दर वाढल्याने शेती व्यवसाय तोट्यात असल्याचे चित्र दिसत आहे.
प्रतितासासाठी हजार रुपये
ट्रॅक्टर मालकांनी दरवाढ नाइलाजाने करावी लागल्याचे स्पष्ट केले आहे. ट्रॅक्टर मालक हितेश पाटील यांनी म्हटले की, गेल्या काही वर्षांत डिझेलच्या दरात कमालीची वाढ झाल्याने रब्बी हंगामातील शेती मशागतीच्या दरात नाइलाजाने वाढ करावी लागली आहे. कमी दरात ट्रॅक्टर चालवणे परवडत नसल्याने शेतकऱ्यांकडून प्रतितास ८०० ते हजार रुपये घेतले जात आहेत.
