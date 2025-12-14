गुंदवली गावातून निघाली दि. बा.सन्मान रॅली
गुंदवली गावातून ‘दि. बा. सन्मान रॅली’
विमानतळ नामकरणासाठी जनजागृती
भिवंडी, ता. १४ (वार्ताहर) : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला स्व. लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या मागणीसाठी भिवंडीतील गुंदवली गावातून रविवारी (ता. १४) भव्य जनजागृती रॅली काढण्यात आली. भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी नामांतराची मागणी लावून धरली आहे.
केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी २२ ते २४ डिसेंबरदरम्यान मानकोली ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत तीनदिवसीय पदयात्रा एल्गार मोर्चा आंदोलनाचे आयोजन खासदार सुरेश म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव लवकरात लवकर द्यावे, या मागणीसाठी जनजागृती करणे हा रॅलीचा उद्देश आहे गुंदवली गावातील नागरिक, युवक, महिला, अबालवृद्ध आणि जिल्हा परिषद शाळा गुंदवलीचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. ही रॅली टाळ-मृदंगाच्या गजरात काढण्यात आली.
गुंदवली येथील स्थानिक नेत्यांनी सर्व नागरिकांना आगामी पदयात्रेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. गुंदवली ग्रामपंचायतचे उपसरपंच सुमीत म्हात्रे यांनी म्हटले की, स्थानिक भूमिपुत्रांची ही मागणी केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करत आहे. ‘आता नाही, तर कधीच नाही’ या उक्तीप्रमाणे, दि. बा. यांच्या सन्मानार्थ २२ डिसेंबर रोजी निघणाऱ्या पदयात्रा आंदोलनात सर्व नागरिकांनी एकत्रितपणे सहभागी व्हावे.
सहभागासाठी आवाहन
गुंदवली ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच मनेश म्हात्रे यांनी म्हटले की समाजातील सर्व जाती-पातीतील नागरिकांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून आपल्या न्याय हक्कासाठी एकत्र येऊन सरकारला जागे करण्याची वेळ आली आहे. पाचही जिल्ह्यांतील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने पदयात्रा आंदोलनात सहभागी व्हावे.
