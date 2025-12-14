मिरा-भाईंदरमध्ये जागोजागी कोंडी
भाईंदर, ता. १४ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहरातील विविध मुख्य रस्त्यांवर सध्या मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असल्याने वाहनचालक आणि नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. शहरात सध्या सुरू असलेली सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांची कामे आणि मेट्रोमार्गाची कामे यामुळे रस्त्यांवर अडथळे निर्माण होत आहेत. गोल्डन नेस्ट ते काशीमिरा रस्त्यावर जुन्या पेट्रोल पंपासमोर बांधण्यात येत असलेल्या उड्डाणपुलाचे काम अर्धवट असल्याने त्याठिकाणी रस्ता अत्यंत अरुंद झाला आहे, ज्यामुळे दररोज वाहतूक कोंडी होते.
दहिसर टोलनाक्यावर होत असलेल्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून या रस्त्याला जोडणारे रस्ते एक दिशा मार्ग करण्याचा निर्णय वाहतूक पोलिसांनी नुकताच घेतला आहे; परंतु भाईंदर ते काशीमिरा या मुख्य रस्त्यासह भाईंदर पश्चिम व पूर्व तसेच मिरा रोडमधील विविधी रस्त्यांवरदेखील वाहतूक कोंडी होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. शहरात सध्या सुरू असलेली सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांची कामे, मेट्रोमार्गाच्या कामांचा फटका चालकांना बसत आहे. गोल्डन नेस्ट ते काशीमिरा रस्त्यावर जुन्या पेट्रोल पंपासमोर बांधण्यात असलेल्या उड्डाणपुलाचे काम अर्धवट असल्याने त्याठिकाणी रस्ता अत्यंत अरुंद झाला आहे, त्यामुळे दररोज वाहतूक कोंडी होत आहे.
हटकेश उड्डाणपूल ज्या ठिकाणी उतरतो, त्या ठिकाणी विनयनगर भागात जाण्यासाठी क्रॉसिंग देण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्या ठिकाणी कोंडी सुरू झाली आहे. रस्त्यावर अनेक ठिकाणी वाहन दुरुस्ती गॅरेज बेकायदा सुरू आहेत. दुरुस्तीला आलेली वाहने रस्ते अडवत असल्याने वाहतूक कोंडीला निमंत्रण मिळत आहे. मुख्य रस्त्यांवर नो पार्किंगमध्ये उभी राहणारी चारचाकी वाहने समस्येत भर घालत आहेत.
बेकायदा पार्किंग
दुसरीकडे रस्त्यावर अनेक ठिकाणी वाहन दुरुस्ती गॅरेज बेकायदा सुरू केली आहेत. दुरुस्तीला आलेली वाहने रस्ते अडवत असल्याने कोंडीला निमंत्रणच मिळत आहे. मुख्य रस्त्यांवर नो पार्किंगमध्ये उभी राहत असलेली चारचाकी वाहनेदेखील या समस्येत भर घालत आहेत. वाहतूक विभागाकडून नो पार्किंग क्षेत्रात उभ्या राहत असलेल्या दुचाकींवर धडक कारवाई केली जाते; मात्र चारचाकी वाहनांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून जागोजागी वाहतूक कोंडी होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
वाहतूक मदतनीसांची मागणी
शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी १०० वाहतूक मदतनीस उपलब्ध करून द्यावे, अशी विनंती मिरा-भाईंदर महापालिकेकडे केली आहे. यापूर्वी महापालिकेने वाहतूक पोलिसांना ७५ मदतनीस दिले होते; पण सुमारे दहा महिन्यांपूर्वी हे मदतनीस काढून घेण्यात आले. शहरात होत असलेल्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून १०० मदतनीस उपलब्ध करून देण्याबाबत पोलिसांनी पुन्हा महापालिकेला पत्र दिले आहे.
शहरात सुरू असलेल्या विविध कामांमुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती शहरात येत असल्याने वाहतूक पोलिस बंदोबस्तात गुंतलेले असतात. नो पार्किंगमधील दुचाकींवर कारवाई होते; मात्र चारचाकी वाहने ठेवण्यासाठी जागा नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी मर्यादा येत आहेत.
- सागर इंगोले, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, वाहतूक विभाग
