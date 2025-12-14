सोमजादेवी रथसोहळ्याची भक्तिमय सांगता
सोमजादेवी रथसोहळ्याची भक्तिमय सांगता
श्रीवर्धनमध्ये मार्गशीर्ष पौर्णिमेनंतर पारंपरिक सोहळा
श्रीवर्धन, ता. १४ (वार्ताहर) : श्रीवर्धन येथील जागृत देवस्थान श्री सोमजादेवी यांचा वार्षिक रथ उत्सव अत्यंत भक्तिमय आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही स्थानिक भाविकांनी रथमार्गावर फुलांची आकर्षक आरास व रांगोळी साकारून संपूर्ण शहर भक्तिरसात न्हाऊन निघाले. विशेष म्हणजे, यंदा तब्बल दोन टन सातशे किलो फुलांच्या पाकळ्यांनी रस्त्यांवर रांगोळी काढण्यात आली, ज्यामुळे हा उत्सव सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारा ठरला.
नवसाला पावणारी देवी म्हणून ख्याती असलेल्या श्री सोमजादेवीचा रथ उत्सव दरवर्षी मार्गशीर्ष महिन्यातील पौर्णिमा व दत्त जयंतीनंतर कृष्ण प्रतिपदेपासून सप्ताहाच्या स्वरूपात साजरा केला जातो. याच परंपरेनुसार शनिवारी (ता. १३) मध्यरात्री सोमजादेवी मंदिरातून रथ उत्सवाला प्रारंभ झाला. टिळक रस्ता, मेटकर्णी मंदिर, कुंभारवाडा, कसबा पेठ, गुरव आळी, गणेश मंदिर या प्रमुख मार्गांवरून रथाची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. भाविकांच्या जयघोषात व देवीच्या नामस्मरणात रथ पुन्हा सोमजादेवी मंदिरात पोहोचला. रविवारी (ता. १४) मध्यान्ही धार्मिक विधी व आरतीनंतर रथ उत्सव सोहळ्याची सांगता झाली. रथ ज्या मार्गाने मार्गस्थ झाला, त्या संपूर्ण मार्गावर भाविकांनी झेंडू, जरबेरा, शेवंती, ॲस्टर, गुलछडी व गुलाब अशा विविध फुलांच्या पाकळ्यांनी सुंदर रांगोळी काढली होती. रंगीबेरंगी फुलांच्या सुगंधाने व नक्षीदार रांगोळीने रस्ते अक्षरशः फुलून गेले होते. या भव्य सजावटीसाठी आवश्यक असलेली फुले पुणे येथील फुलबाजारातून खरेदी करण्यात आली होती. या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमामुळे भाविकांमध्ये विशेष उत्साह संचारला होता. परंपरा, श्रद्धा आणि सामूहिक सहभाग यांचे सुंदर दर्शन या रथ उत्सवातून घडले, अशी भावना उपस्थित भाविकांनी व्यक्त केली.
