अंतिम मतदार यादी आज जाहीर होणार

वाशी, ता. १४ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. उद्या (ता. १५) निवडणूक विभागाकडून अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच निवडणूक अधिकारी भागवत डोहीफोडे यांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
प्राथमिक व सुधारित मतदार याद्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती, सूचना व दुरुस्ती अर्जांची सखोल छाननी करण्यात आली आहे. यामध्ये दुबार मतदार नोंदी, स्थलांतरित मतदार, मृत मतदारांच्या नोंदी हटविणे, तसेच नव्याने मतदार नोंदणी या बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत आणि पारदर्शक राहावी, यासाठी महापालिकेच्या वतीने स्वतंत्र विशेष मोहीम राबविण्यात आली.
या विशेष मोहिमेअंतर्गत नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील वाशी, नेरूळ, बेलापूर, ऐरोली, कोपरखैरणे, घणसोली, रबाळे, तुर्भे आणि दिघा या विभागांमध्ये मतदार यादीची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात आली आहे. संबंधित प्रभाग कार्यालयांमार्फत बूथनिहाय तपासणी करून शुद्ध व त्रुटीरहित यादी तयार करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला आहे. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिकांना आपले नाव महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर, तसेच संबंधित प्रभाग कार्यालयात तपासता येणार आहे. कोणतीही चूक अथवा नाव वगळल्यास त्याबाबत पुढील टप्प्यात योग्य ती कार्यवाही करता यावी, यासाठी नागरिकांनी यादी तपासण्याचे आवाहनही प्रशासनाने केले होते.
इच्छुकांसह राजकीय पक्षांचे लक्ष
निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीची ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असल्याने राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार, तसेच नागरिकांचे लक्ष अंतिम मतदार यादीकडे लागले आहे. मतदारसंख्येवरच प्रभागनिहाय राजकीय गणित अवलंबून असल्याने सर्वच पक्षांकडून याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर नवी मुंबईतील निवडणूक वातावरणाला वेग येण्याची शक्यता असून, प्रचारयंत्रणा सक्रिय होणार आहे.
लवकरच मतदान केंद्रांची यादी
निवडणूक प्रक्रियेतील पुढील टप्प्यांनुसार २० डिसेंबर रोजी मतदान केंद्रांच्या ठिकाणांची यादी, तर २७ डिसेंबर रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने मतदार यादी ही अत्यंत कळीची बाब मानली जात असून, लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता अबाधित ठेवण्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया निर्णायक ठरणार आहे.
