मनातील ध्येय गाठण्यासाठी स्वप्न जगावीच लागतात
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या बक्षीस समारंभात संदीप चव्हाण यांचे प्रतिपादन
शिवडी, ता. १४ (बातमीदार) : कामगार महर्षी गं. द. आंबेकर यांनी त्याग आणि निष्ठेतून गिरणी कामगार चळवळ उभी केली. त्यासाठी त्यांना निश्चितच स्वप्न उराशी बाळगावी लागली असणार. तेव्हा आजच्या पिढीला ध्येय गाठण्यासाठी स्वप्न ही जगावीच लागतील, असे प्रतिपादन मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण यांनी येथे स्पर्धा विजेत्यांच्या बक्षीस वितरण समारंभात बोलताना केले.
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ आणि महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघाच्या संयुक्त विद्यमाने संघटनेचे आद्य संस्थापक कामगार महर्षी गं. द.आंबेकर यांचा पुण्यतिथीदिन समारंभ नुकताच परळच्या महात्मा गांधी सभागृहात संपन्न झाला. अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर, सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांच्या पुढाकाराने विविध स्पर्धा आणि सामाजिक उपक्रमांचा स्मृतीसप्ताह डिसेंबरपासून आयोजित करण्यात आला होता. त्याचा समारोप आज स्मृतिदिनी झाला. विजेत्या स्पर्धकांचा बक्षीस प्रदान सोहळा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण यांच्या हस्ते पार पाडला. याप्रसंगी महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, सहाय्यक कामगार आयुक्त किशोर निमजे हेदेखील प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. प्रारंभी गं. द. आंबेकर यांच्या प्रतिमेला पाहुण्यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. प्रथम सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी प्रास्ताविक केले.
डॉ. कैलास कदम यांनी आपल्या भाषणात, केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार संहिता, बारा तास काम, जन सुरक्षा कायद्यावर सडकून टीका केली, ही कामगार विरोधी धोरणे हाणून पाडण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच सहाय्यक कामगार आयुक्त किशोर निमजे आपल्या भाषणात म्हणाले की, कामगार महर्षी गं. द. आंबेकर यांनी आपल्या कर्तृत्वातून संघटनेचे नाव मोठे केले. त्यांनी आपल्या कामातून विधायक वारसा कामगार चळवळीला दिला. तोच वारसा आज संघटनेचे नेतृत्व पुढे नेत आहेत.
