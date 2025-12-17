''अडलंय का'' बालनाट्य अव्वल
रविकिरण संस्थेची स्पर्धा
मुंबई, ता. १६ : सहा दशकांहून अधिक काळ सामाजिक, शैक्षणिक, कला आणि क्रीडा क्षेत्रात अवीट ठसा उमटवत आलेल्या रविकिरण संस्थेची ३९ वी बालनाट्य स्पर्धा यंदा अधिक दिमाखात पार पडली. माटुंग्याच्या यशवंत नाट्यमंदिर येथे पार पडलेल्या या दोन दिवसांच्या स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट बालनाट्याच्या प्रथम पारितोषिकासह सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन, सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री, उत्कृष्ट नेपथ्य, उत्कृष्ट प्रकाश योजना असे पाच पुरस्कार पटकावून कल्याण वरपच्या सेक्रेड हार्ट स्कूलचे ‘अडलंय का’ हे बालनाट्य अव्वल ठरले.
सर्वोत्कृष्ट बालनाट्य, लेखन व दिग्दर्शनाच्या द्वितीय पुरस्कारासह सर्वोत्कृष्ट तृतीय अभिनेत्री या पुस्कारांवर ‘दिंडी ‘झ’ प्रतिष्ठान’च्या ‘दिव्याखाली दौलत’ने नाव कोरले, तर सर्वात्कृष्ट अभिनय व लेखनाच्या प्रथम पुरस्कारासह सर्वोत्कृष्ट तृतीय बालनाट्य व दिग्दर्शनासह उत्तेजनार्थ अभिनेत्रीचा सन्मान मुक्तछंद नाट्य संस्थेच्या ‘रंग जाणिवांचे’ला मिळाले. अनुप मोरे स्पोर्ट्स अँड सोशल फाउंडेशन, पुणे यांच्या सर्कस या बालनाट्यास स्पेशल ज्युरी पुरस्काराने गौरवण्यात आले. तसेच पहिले उत्तेजनार्थ पारितोषिक पार्ले टिळक विद्यालय इंग्रजी माध्यम विलेपार्ले शाळेच्या ‘रे क्षणा’ने, तर दुसरे उत्तेजनार्थ ‘संदेश विद्यालय, पार्क साईट’च्या ‘होता जीवा म्हणून वाचला शिवा’ने पटकावले. स्पर्धेत अत्यंत तगडे आव्हान निर्माण करणाऱ्या १९ दर्जेदार बालनाट्यांमध्ये रंगतदार चुरस झाली.
स्पर्धेचे परीक्षण अभिनेत्री पूर्वा पवार, ज्येष्ठ नाट्य दिग्दर्शक हेमंत सुहास भालेकर आणि ज्येष्ठ नाट्य समीक्षक, निवेदक, कलादिग्दर्शक नंदकुमार परशुराम पाटील यांनी केले. अभिनेते प्रमोद पवार, नारायण जाधव, महेंद्र पवार, विनोद पवार यांसह अनेक दिग्गज कलावंतांची उपस्थिती या स्पर्धेला लाभली.
रविकिरणची बालनाट्य स्पर्धा असो किंवा समाजाभिमुख उपक्रम; ही परंपरा आमची तरुण पिढी आगामी काळातही निष्ठेने, उत्साहाने आणि नवचैतन्याने पुढे नेत आहे, याचा आम्हाला अभिमान असल्याचे रविकिरण मंडळाचे अध्यक्ष नागेश वांद्रे म्हणाले.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचा गौरव
रविकिरण मंडळाची ही स्पर्धा यंदा मंडळाचे ज्येष्ठ सभासद मनोहर नगरकर आणि कोकणच्या लाल मातीतील रंगकर्मी रघुनाथ कदम यांच्या स्मृतीस समर्पित करण्यात आली होती. मंडळाचे ज्येष्ठ सभासद अशोक परब यांचा कलाक्षेत्रातील कार्याबद्दल आणि हेमंत चव्हाण यांचा सामाजिक कार्यातील योगदानाबद्दल या सोहळ्यात मान्यवरांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला.
