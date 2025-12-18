प्रत्यारोपणाच्या प्रवासात वैद्यकीय मार्गदर्शन
बालरुग्णांना मानसिक आधार
वाडिया रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपण मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : बालरुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबांना प्रत्यारोपणाच्या दीर्घ आणि भावनिक प्रवासात वैद्यकीय मार्गदर्शनासोबतच मानसिक आधार मिळावा, या उद्देशाने वाडिया रुग्णालय आणि चाइल्ड लिव्हर फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने ‘लिव्हर ट्रान्सप्लांट सपोर्ट ग्रुप मीट २०२५’चे आयोजन करण्यात आले होते.
या उपक्रमात यकृत प्रत्यारोपणापूर्वी आणि नंतरचा रुग्णाचा अनुभव, येणारी आव्हाने आणि त्यावर मात करण्याचे मार्ग याबाबत खुला संवाद साधण्यात आला.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्या मुलांमध्ये यकृत विकारांचे प्रमाण वाढत असून, चयापचय विकार, संक्रमण, अनुवंशिक आजार आणि जन्मताच झालेल्या काविळीवर वेळेत उपचार न होणे ही त्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. सतत कावीळ, पोट सुजणे, वजन न वाढणे, वारंवार आजारपण, भूक न लागणे अशी लक्षणे दिसल्यास दीर्घकालीन उपचारांची गरज भासते, तर काही गंभीर प्रकरणांत यकृत प्रत्यारोपण हा एकमेव पर्याय ठरतो. अशा परिस्थितीत पालकांना योग्य माहिती, भावनिक आधार आणि मानसिक बळ देण्यासाठी सपोर्ट ग्रुपची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
या उपक्रमामुळे कुटुंबांना उपचारांसोबतच आधार आणि प्रेरणा मिळाली, असे बाई जेरबाई वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिनी बोधनवाला यांनी सांगितले.
भावनिक आरोग्यावर भर
पॅलिएटिव्ह केअर टीमच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या प्रारंभिक सत्रात भावनिक आरोग्य आणि रुग्णाची सर्वांगीण काळजी यावर भर देण्यात आला. त्यानंतर संवादात्मक खेळ, गटचर्चा आणि अनुभव कथनाच्या माध्यमातून मुलांना आणि पालकांना एकमेकांशी जोडण्याची संधी मिळाली. प्रत्यारोपणाचा यशस्वी अनुभव घेतलेल्या कुटुंबांनी आपला संघर्षमय प्रवास मांडत इतरांना प्रेरणा दिली. कार्यक्रमाच्या समारोपाला प्रश्नोत्तर सत्रात यकृत प्रत्यारोपण तज्ज्ञांनी तपासण्या, शस्त्रक्रिया, औषधोपचार, दीर्घकालीन देखरेख आणि जीवनशैलीविषयक मुद्द्यांवर सविस्तर माहिती दिली.
