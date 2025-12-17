शालेय सहलींमुळे ‘लालपरी’ला अच्छे दिन
शालेय सहलींसाठी शाळांची एसटीला पसंती
कासा, ता. १७ (बातमीदार) : डिसेंबर-जानेवारी हा सहलींचा हंगाम असल्याने डहाणू तालुक्यातील शाळांमध्ये सहलींचा मोठा जोर दिसून येत आहे. सुरक्षेच्या नव्या नियमांनुसार शाळांनी खासगी ट्रॅव्हल्सऐवजी राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसला पसंती दिल्याने ‘लालपरी’ला अच्छे दिन आले आहेत. डहाणू आगारातून नोव्हेंबरमध्ये ८, तर डिसेंबर महिन्यात तब्बल ३३ बसचे बुकिंग झाले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, वॉटर पार्क किंवा रिसॉर्टऐवजी ऐतिहासिक स्थळे, गड-किल्ले आणि निसर्गरम्य ठिकाणांना भेटी देण्यावर भर दिला जात आहे. आगार व्यवस्थापक चेतन देवधर यांनी शाळांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून सुरक्षित प्रवासाचे नियोजन केल्याने यावर्षी एसटीला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. सहलींमुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडत असून, दुसरीकडे डहाणू आगाराच्या महसुलातही मोठी वाढ होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
