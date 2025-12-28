महापालिकेच्या नाकावर टिचून अनधिकृत व्यापार; कठोर कारवाईची मागणी
महापालिकेच्या नाकावर टिचून अनधिकृत व्यापार
कठोर कारवाईची मागणी
जुईनगर, ता. १७ (बातमीदार) : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती फळ आणि भाजीपाला मार्केटसमोरील रस्त्यावर नियमितपणे अनधिकृत व्यापार सुरु आहे. पालिकेच्या कारवाईला न जुमानता राजरोसपणे येथील पदपथ आणि रस्ताच्याकडेला अधिकाऱ्यांच्या नाकावर टिचून हे परप्रांतीय व्यापारी व्यापार करत आहेत. संपूर्ण नवी मुंबईत अनेक ठिकाणच्या अतिक्रमण कारवायांमध्ये मराठी फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांनी कर्ज काढून बनवलेल्या हातगाड्या विस्कटून त्यांचा व्यापार पूर्णपणे संपवण्याचे काम पालिका करत आहे. त्यामुळे एकीकडे मराठी व्यापारी संपत चालले असताना या परप्रांतीय व्यापाऱ्यांना कोणाचे अभय असा प्रश्न विचारला जात आहे. परिणामी रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होऊन बाजारात ये-जा करणाऱ्या वाहनांना अडथळा निर्माण होत आहे. तरी येथील अनधिकृत व्यापारावर कडक कारवाई करून कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांनी कठोर पाऊल उचलत या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे.
तर याठिकाणी पालिका नियमित कारवाई करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु कारवाई नंतर पाठोपाठ हे व्यापारी येथे येऊन व्यापार करत आहेत. बाजार समिती अधिकारी, महापालिका अधिकारी आणि एपीएमसी वाहतूक विभाग यांच्या संयुक्तरित्या हि कारवाई केल्यास हा व्यापार थांबवणे शक्य असल्याचे बोलले जात आहे. क्लॉक टॉवर चौक ते माथाडी भवन चौक हा बाजार समितीमधील अगदी प्रमुख रस्ता असून या ठिकाणी होत असलेल्या वाहतूक कोंडीमागे हे व्यापारी प्रमुख घटक असल्याचे बोलले जात आहे.
बाजार समितीमधील फळ आणि भाजीपाला या दोन्ही मार्केटचे प्रमुख प्रवेशद्वार या रस्त्याच्या दिशेला असल्याने वाहने आत-बाहेर करताना वाहनचालकांना प्रचंड त्रास होत असतो. या प्रवेशद्वारांवर रिक्षा थांबे देखील असून या व्यापाऱ्यांमुळे रिक्षा चालकांना रिक्षा रस्त्याच्या कडेला उभ्या करताना अडचणी येतात. परिणामी काही रिक्षा चालकांवर वाहतूक विभागाची कारवाई होते. त्यामुळे हा अनधिकृत व्यापार सर्वांसाठीच डोकेदुखी ठरला आहे.
