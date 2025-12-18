बिबट्याच्या हल्ल्यात वासरे ठार
बिबट्याच्या हल्ल्यात वासरे ठार
डहाणूतील नरपड-आंबेवाडी भागातील घटना
पालघर, ता. १८ ः केळवे पूर्वेकडील भागात बिबट्याने वासरावर हल्ला केल्याची घटना ताजी असताना आता डहाणू तालुक्यात नरपड गावातील एका शेतकऱ्याच्या गोठ्यातील दोन वासरांना बिबट्याने ठार केले आहे. या प्रकाराने आंबेवाडी परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.
गावामधील आंबेवाडी परिसरात शिवनाथ पाटील यांची बागायती शेती आहे. त्याच्या गोठ्यातील २०, आठ महिन्यांच्या दोन वासरांना बिबट्याने ठार मारले आहे. दोन्ही वासरांचा मृत्यू झाल्याने पाटील यांचे लाखांच्या आसपास नुकसान झाले आहे. वनविभाग, पशुवैद्यकीय विभागाचे अधिकारी यांनी घटनास्थळी भेट दिली. हल्ला केलेल्या ठिकाणी बिबट्याच्या पावलांचे ठसे आढळले असून एक दात, केस आढळले आहेत. या पुराव्यानंतर बिबट्याला पकडण्यासाठी सापळा लावण्यात येणार असल्याचे वन अधिकारी यांनी म्हटले आहे.
बंदोबस्त करा
पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा, डहाणू तालुक्यात बिबट्याचा सर्रास वावर सुरू आहे. मानवी वस्तीत शिरून दुभत्या जनावरांसह वासरांवर हल्ले चढवून त्यांना ठार केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे सर्वत्र दहशतीचे वातावरण असून बंदोबस्त करण्याची मागणी ग्रामस्थांमधून होत आहे.
