भाजपची स्वबळाची तयारी सुरु

भाईंदर, ता. १८ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील युतीबाबत अद्यापही संभ्रमावस्था कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपने आता स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची जोरदार तयारी सुरू केली असून, येत्या रविवारी (ता. २१) आयोजित ‘संकल्प सभे’द्वारे प्रचाराचा नारळ फोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी भाजपने कंबर कसली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखतींमध्ये ९५ जागांसाठी तब्बल ३९० जणांनी दावेदारी सादर केली आहे. प्रत्येक जागेसाठी सरासरी चार उमेदवार इच्छुक असल्याने भाजपकडे सक्षम उमेदवारांची फळी तयार असल्याचे चित्र आहे.
मिरा रोड येथे रविवारी सायंकाळी होणाऱ्या संकल्प सभेसाठी भाजपने जय्यत तयारी केली आहे. मिरा-भाईंदरचा विकास हाच आमचा संकल्प आहे, असे सांगत नरेंद्र मेहता यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक शक्तीचा दावा केला. शहरात भाजपचे एक लाख ७० हजार प्राथमिक आणि १५ हजार सक्रिय सदस्य असून, त्यांच्या जोरावर पुन्हा एकदा महापालिकेत भाजपचाच महापौर विराजमान होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
युतीबाबत बोलताना नरेंद्र मेहता म्हणाले की, ‘‘उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चर्चेसाठी बोलावले असता, आम्ही ६५-१७ असा जागावाटपाचा प्रस्ताव दिला होता, मात्र त्यानंतर शिवसेनेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे युती झाली नाही, तर सर्व ९५ जागा स्वबळावर लढण्यासाठी भाजप सज्ज आहे.’’
काही दिवसांपूर्वी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी स्थानिक पातळीवर मेहता यांच्याशी चर्चा न करता, थेट भाजपच्या प्रदेश पातळीवरील नेत्यांशी युतीबाबत चर्चा करू, असे विधान केले होते. यावर प्रत्युत्तर देताना मेहता म्हणाले, की मी एक छोटा कार्यकर्ता आहे, सरनाईक कोणाशी बोलणार आहेत हे मला माहीत नाही; पण आमची तयारी सर्व ९५ जागा लढण्याची आहे.
