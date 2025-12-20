वनजमिनीतून डांबरी रस्त्यांची निर्मिती
वनविभागाच्या भूमिकेवर संशय; डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
सरळगाव, ता. २० (बातमीदार) : मुरबाड तालुक्यातील खांडपे गावालगत असलेल्या वनविभागाच्या जागेतून तब्बल दोन किलोमीटर लांबीचा डांबरी रस्ता पूर्ण झाल्याने मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विकासकामांसाठी ‘एक फुटही जागा न देणे’ अशी भूमिका घेणारा वनविभाग या प्रकरणात मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे.
सामान्यतः वनजमिनीमुळे अनेक विकासकामे रखडल्याची उदाहरणे समोर येतात. ग्रामीण भागात भीषण पाणीटंचाई असतानाही पाणीपुरवठा योजनेसाठी पाइप टाकण्यास परवानगी न दिल्याने अनेक नळपाणी योजना रखडल्या आहेत. काही ठिकाणी वीजपुरवठ्याचे काम पूर्ण होऊनही केवळ दोन विद्युत पोल वनजमिनीतून टाकण्यास परवानगी नसल्याने संपूर्ण गावे अंधारात असल्याची परिस्थिती आहे. अशा पार्श्वभूमीवर खांडपे गावाजवळील वनविभागाच्या जागेतून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने डांबरी रस्ता कसा पूर्ण केला, याबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ते नंदकिशोर मलबारी यांच्यासह ग्रामस्थांकडून होत आहे.
या संदर्भात मुरबाड सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता संजय कोरडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले की रस्ता एमडीआर-९९ अंतर्गत आहे. रस्त्याचे काम सुरू असताना संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. त्या वेळी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम थांबवणे आवश्यक होते, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, मुरबाड वनविभागाचे अधिकारी महेशकुमार शिंदे यांना विचारणा केली असता, याबाबत मला माहिती नाही, चौकशी करून सांगतो, असे त्रोटक उत्तर दिले.
