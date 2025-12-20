महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर
इच्छुक उमेदवारांची कागदपत्रांसाठी धावपळ
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिक कागदपत्रांची अट; पालिका मुख्यालयासह पोलिस ठाण्यांत झुंबड
भिवंडी, ता. २० (वार्ताहर) : भिवंडी–निजामपूर महापालिकेच्या आगामी निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या असून २३ डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या नव्या व कडक निर्देशांनुसार यंदा उमेदवारी अर्जासोबत मागील निवडणुकीच्या तुलनेत अधिक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांची सध्या कागदपत्रांची जमवा-जमाव करण्यासाठी मोठी धावपळ सुरू असल्याचे चित्र शहरात पाहायला मिळत आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत उमेदवारांना महापालिकेच्या पाचही प्रभाग समित्यांकडून मालमत्ता कराची कोणतीही थकबाकी नसल्याचा दाखला सादर करावा लागणार आहे. तसेच उमेदवारावर कोणताही गुन्हा दाखल नसल्याबाबत पाचही पोलिस ठाण्यांमधून स्वतंत्र दाखले घेणे आवश्यक झाले आहे. याशिवाय उमेदवार महापालिकेचा ठेकेदार नाही, याबाबत पालिकेच्या तब्बल १७ विभागांकडून दाखले मिळवावे लागणार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत वैयक्तिक शौचालयाचा वापर करत असल्याचा दाखलाही उमेदवारी अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार पालिकेच्या विविध कार्यालयांमध्ये चकरा मारत असून, कागदपत्रे मिळवताना मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्याचे दिसून येत आहे.
पालिकेला आर्थिक लाभ
विद्युत बिलाची कोणतीही थकबाकी नसल्याचा दाखलाही उमेदवारी अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यानुसार टोरेंट पॉवर तसेच एमएसईडीसीएलकडील थकीत वीजबिले भरावी लागत आहेत. या प्रक्रियेमुळे निवडणूक काळात मालमत्ता करासह विविध करांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर भरली जाण्याची शक्यता असून, याचा थेट फायदा महापालिकेच्या तिजोरीला होणार असल्याचेही बोलले जात आहे.
