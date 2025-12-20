घशाच्या संसर्गात वाढ
घशाच्या संसर्गात वाढ
हिवाळ्यातील थंड हवा, विषाणूजन्य संसर्गामुळे समस्या
मुंबई, ता. २० : हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये मुंबई शहरात घशाचा संसर्ग ही एक चिंतेची बाब ठरत आहे. सर्व वयोगटांमधील रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. घसा दुखणे, गिळण्यास त्रास, सततचा खोकला आणि घशात जळजळ असा त्रास हाेत आहे.
हिवाळ्यातील थंड हवा, तापमानातील अचानक बदल आणि विषाणूंचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे घसा अधिक संवेदनशील बनतो तसेच प्रदूषणामुळे लक्षणे आणखी वाढतात. अनेक व्यक्ती सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे दीर्घकाळ अस्वस्थता आणि वारंवार संक्रमणाचा धोका वाढतो. गुंतागुंत टाळण्यासाठी पुरेसे पाणी पिणे, कोमट पाणी अथवा सूप पिणे, वाफ घेणे आणि वेळीच वैद्यकीय उपचार घेण्याचा सल्ला वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे.
कान, नाक, घसा विकारतज्ज्ञ डॉ. आकाश गुप्ता म्हणाले, की थंड हवा, विषाणूंचा वाढता प्रसार आणि हिवाळ्यात कमी झालेली रोगप्रतिकारशक्ती यामुळे घशाचा संसर्ग उद्भवतो. प्रदूषण आणि धुक्यामुळे श्वसनमार्गाला सूज येते. यामुळे लक्षणे अधिक तीव्र होतात. लक्षणांमध्ये घसा दुखणे, खवखवणे, कोरडेपणा आणि जळजळ, खोकला, कफ, आवाजात बदल आणि सौम्य ताप किंवा अंगदुखी यांचा समावेश आहे. घशाच्या संसर्गाच्या रुग्णांमध्ये ७० टक्क्यांनी वाढ झाली. गेल्या महिन्यात २० ते ६० वयोगटातील १० पैकी सात लोक घसादुखी, सूज आणि घसा खवखवणे यासारख्या तक्रारी घेऊन रुग्णालयात दाखल होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपाय काय?
कोमट पाणी पिणे, दिवसातून दोनदा वाफ घेणे, तापमानात अचानक झालेला बदल टाळणे, आइसक्रीम आणि थंड पेयांचे सेवन टाळणे, मसालेदार किंवा आंबट पदार्थांचे सेवन न करणे, विश्रांती घेणे, बाहेर जाताना मास्क वापरणे, घसा कोरडा पडणार नाही याची काळजी घेणे
रुग्णांमध्ये ५० टक्के वाढ
कान, नाक, घसा विकारतज्ज्ञ डॉ. नीरव धीरज छेडा यांनी सांगितले, की अनेकांना घशाचा संसर्ग सतावतो. यामुळे अस्वस्थ वाटू लागते. हिवाळ्यात घशाच्या संसर्गाच्या रुग्णांमध्ये ५० टक्के वाढ दिसून आली आहे. गेल्या महिन्यात दर १० पैकी पाच लोकांना घसा दुखणे, घसा खवखवणे, सूज येणे यांसारख्या समस्या आढळून आल्या, असे त्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.