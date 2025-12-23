ट्रकच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू
कासा, ता.२३(बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील महालक्ष्मी पुलाजवळ वाहनाच्या धडकेत एका अनोळखी व्यक्तीचा घटनास्थळी मृत्यू झाला आहे. सोमवारी (ता.२२) रात्री ८ च्या सुमारास ही घटना घडली.
रस्ता ओलांडत असताना वाहनाने धडक दिली होती. अपघातानंतर भरधाव वाहन त्याच्या अंगावरून गेल्याने शरीरावर गंभीर दुखापती होऊन त्याचा मृत्यू झाल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. अपघाताची माहिती मिळताच चारोटी येथील पोलिसांचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले.
मृताची ओळख पटविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कासा उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे.
