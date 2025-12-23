कोळगाव ग्रामपंचायतीत विविध उपक्रम
पालघर (बातमीदार)ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाच्या अनुषंगाने कोळगाव ग्रामपंचायतीने गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. अभियानातील निकष पूर्ण करून ग्रामपंचायतीला परिस्तोषिक प्राप्त व्हावे, यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ समन्वयाने कार्यरत आहेत. सरपंच कुणाल चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उपसरपंच किरण संखे, ग्रामसेवक जितेंद्र पवार तसेच सर्व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या सहभागातून विकासकामांना प्राधान्य दिले आहे. जलसंधारणाच्या दृष्टीने श्रमदानातून वनराई बंधारे उभारण्यात आले असून, मनरेगा अंतर्गत नाले कामे राबवण्यात आहे. प्रलंबित घरकुलांची पूर्तता तसेच नवीन घरकुल प्रस्तावांची अंमलबजावणी सुरू आहे. स्वच्छता, मूलभूत सुविधा, नोंदव अद्ययावत ठेवणे तसेच शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणीवर भर दिला आहे.
