निर्भयपणे करा मतदान
मिरा-भाईंदर पालिका आयुक्तांचे आवाहन
भाईंदर, ता.२३ (बातमीदार): मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुकीची शंभर टक्के तयारी झाली आहे. निवडणूक भयमुक्त वातावारणात व्हावी यासाठी प्रशासन कटीबद्ध असून जास्तीत जास्त मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी केले.
निवडणुकीसाठी एकंदर सात निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांच्यासोबत सात सहाय्यक अधिकारी व अन्य कर्मचारी देण्यात आले आहेत. मतदानासाठी ९५८ मतदान केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक मतदान केंद्रांवर किमान पाच निवडणुक कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यासाठी एकंदर ५,८४५ मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. ठाणे व पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. निवडणुकीची तयारी शंभर टक्के पूर्ण करणारी ठाणे जिल्ह्यातील मिरा भाईंदर पहिली महापालिका असल्याचे राधाबिनोद शर्मा यांनी सांगितले.
--------------------------
- प्रत्येक निवडणुक निर्णय अधिकारी कार्यालयाला दोन आचारसंहिता भरारी पथके, दोन कॅमेरा पथके देण्यात आली आहेत. एकंदर सात व्हिडिओ व्हिविंग पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. या सर्वांचे नियंत्रण करण्यासाठी महापालिका मुख्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. - अतिरिक्त आयुक्त डॉ संभाजी पानपट्टे यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच मतदाराचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाऊ नये, यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदाराला यादीतील नाव शोधण्यासाठी सहाय्यता केंद्रही स्थापन केले जाणार आहे.
