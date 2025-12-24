आवक वाढल्याने भाज्यांचे भाव घसरले
वाशी, ता. २४ (बातमीदार) : एपीएमसी घाऊक भाजीपाला बाजारात मागील काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर भाजीपाल्याची आवक होत असल्याने त्याचा थेट परिणाम बाजारभावावर दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत असलेली आवक, हवामान अनुकूल राहिल्याने उत्पादनात वाढ आणि मागणीच्या तुलनेत पुरवठा जास्त आहे. त्यामुळे या आठवड्यापासून भाजीपाल्याच्या भावामध्ये सरासरी २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याची माहिती घाऊक बाजारातील व्यापाऱ्यांनी दिली.
नोव्हेंबरच्या तुलनेत डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात अनेक भाज्यांचे दर लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहेत. विशेषतः टोमॅटो, फ्लॉवर, वाटाणा, घेवडा, कोंबी, दुधी भोपळी यांसारख्या भाज्यांचे भाव मोठ्या प्रमाणावर घसरल्याने किरकोळ बाजारातही ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. एपीएमसी घाऊक बाजरात टोमॅटोचे भाव पूर्वी ४६ ते ५० रुपये प्रतिकिलो असताना आता ते ३० ते ३५ रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. फ्लॉवरचे भाव १८ ते २४ वरून थेट आठ ते १२ रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. वाटाण्याच्या दरातही मोठी घट झाली असून पूर्वी ७० ते ८० रुपये असलेले भाव आता २६ ते ३६ रुपयांपर्यंत आले आहेत. घेवड्याचे भाव ६० ते ६६ रुपयांवरून ३० ते ४० रुपये, तर कोंबीचे भाव १६ ते २० रुपयांवरून १० ते १६ रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत.
दुधी भोपळी, भेंडी, फरसबी या भाज्यांचे भावही काही प्रमाणात नरमले आहेत. मात्र, काही भाज्यांचे भाव आजही तेजीत असल्याचे चित्र आहे. गवार, शेवगा, ढोबळी मिरची यांसारख्या भाज्यांचे भाव तुलनेने जास्तच आहेत. शेवग्याचे भाव अद्याप १२० ते १९० रुपयांदरम्यान असून मागील महिन्याच्या तुलनेत किंचित घट झाली असली तरी ते अद्याप सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. गवार आणि ढोबळी मिरचीचे भावही चढ्या पातळीवर आहेत.
भाव अजून कमी होण्याची शक्यता
भाज्यांना पोषक वातावरण असल्यामुळे भाज्यांची आवक जास्त होत आहे. त्यामुळे दरात घसरण झाली आहे. काही दिवसांत आवक अशीच राहिली तर आणखी काही भाज्यांचे भाव कमी होण्याची शक्यता आहे, असे भाजीपाला व्यापारी के. डी. भाळके म्हणाले.
