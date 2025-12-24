भीतीत नव्हे, शांततेत ख्रिसमस साजरा व्हावा! ख्रिश्चन समाजाच्या सुरक्षेसाठी बॉम्बे कॅथोलिक सभेची ठाम भूमिका.
भीतीत नव्हे, शांततेत ख्रिसमस साजरा व्हावा!
ख्रिश्चन समाजाच्या सुरक्षेसाठी बॉम्बे कॅथोलिक सभेची ठाम भूमिका
मालाड, ता. २४ (बातमीदार) : देशातील काही भागांत ख्रिश्चन समाजाला धमकावणे, दहशत निर्माण करणे तसेच हल्ल्यांचे प्रकार वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बॉम्बे कॅथोलिक सभेने या घटनांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. ख्रिसमस सणाच्या तोंडावर अशा दहशतवादी व गुंड प्रवृत्ती वाढत असल्याची गंभीर बाब सभेने तातडीच्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे अधोरेखित केली आहे.
उजव्या विचारसरणीशी संबंधित काही व्यक्ती तसेच सत्ताधारी पक्षाशी निगडित घटकांकडून ख्रिश्चन समाजाला उघडपणे धमकावण्याचे प्रकार सुरू असून, त्यासंबंधीचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याचे सभेने नमूद केले आहे. अशाच एका व्हिडिओमधून लाजिरवाण्या व निषेधार्ह कृत्यांचा ठोस पुरावा समोर आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी बॉम्बे कॅथोलिक सभेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ट्विट करून केली आहे. तसेच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनाही हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातही २०२५ दरम्यान ख्रिश्चन समाजावर हल्ल्यांच्या घटना घडल्याचे निदर्शनास आणून देत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ट्विट करून मुंबईसह महाराष्ट्रात ख्रिश्चन समाजाला शांततेत ख्रिसमस साजरा करता यावा, यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कायद्याचे राज्य सर्वांसाठी समानपणे राबवले जावे, यासाठी पोलिसांना स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात. तसेच अशा गुंड प्रवृत्तीच्या घटकांना तत्काळ अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी बॉम्बे कॅथोलिक सभेने केली आहे.
